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У "Дії" тимчасово не працюватимуть деякі послуги для водіїв
Перереєстрація авто та обмін посвідчення водія у "Дії" будуть тимчасово недоступні.
Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.
Там зазначили, що це відбуватиметься через зміну реквізитів для оплати рахунків. Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно. Попередні заявки будуть розглянуті в порядку черги.
Водночас повідомляється, що з 28 травня послуги в "Дії" знову запрацюють.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - зазначили в центрі.
У "Дії" також повідомили про тимчасові незручності, закликавши завчасно спланувати заміну водійського, купівлю або продаж авто через сервіс.
Нагадаємо, онлайн-послуга купівлі-продажу авто в "Дії" запрацювала 20 грудня 2023 року. Тепер можна за 15 хвилин купити чи продати автомобіль через смартфон і отримати новий техпаспорт і номери поштою.
Як замінити водійське посвідчення в "Дії"
Нагадаємо, з травня 2023 року у застосунку "Дія" можна подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Водії також можуть відмовитися від пластику і залишити лише цифровий документ, який є дійсним на території України.
Як це зробити?
- клікніть меню Послуги та натисніть Заміна посвідчення водія;
- виберіть причину заміни;
- виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик;
- виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;
- підпишіть заяву.
Оплатити послугу необхідно протягом 10 хвилин, щоб заява не анулювалася. Далі очікуйте запрошення до сервісного центру або ж пуш від "Дії", коли цифрове водійське буде готове.
В Україні змінились ціни на послуги для водіїв
Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року подорожчали послуги для водіїв:
- Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами зросла з 26 гривень до 230 гривень;
- Прийняття теоретичного іспиту — з 13 гривень до 250 гривень;
- Прийняття практичного іспиту — з 13 гривень до 420 гривень;
- Реєстрація, перереєстрація колісних т. з. усіх категорій з видачою свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачою або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачою облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 гривень до 350 гривень.