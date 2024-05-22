У "Дії" тимчасово не працюватимуть деякі послуги для водіїв

Перереєстрація авто та обмін посвідчення водія у "Дії" будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Там зазначили, що це відбуватиметься через зміну реквізитів для оплати рахунків. Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно. Попередні заявки будуть розглянуті в порядку черги.

Водночас повідомляється, що з 28 травня послуги в "Дії" знову запрацюють.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - зазначили в центрі.

У "Дії" також повідомили про тимчасові незручності, закликавши завчасно спланувати заміну водійського, купівлю або продаж авто через сервіс.

Нагадаємо, онлайн-послуга купівлі-продажу авто в "Дії" запрацювала 20 грудня 2023 року. Тепер можна за 15 хвилин купити чи продати автомобіль через смартфон і отримати новий техпаспорт і номери поштою.

Як замінити водійське посвідчення в "Дії"

Нагадаємо, з травня 2023 року у застосунку "Дія" можна подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Водії також можуть відмовитися від пластику і залишити лише цифровий документ, який є дійсним на території України.

Як це зробити?

клікніть меню Послуги та натисніть Заміна посвідчення водія;

виберіть причину заміни;

виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик;

виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;

підпишіть заяву.

Оплатити послугу необхідно протягом 10 хвилин, щоб заява не анулювалася. Далі очікуйте запрошення до сервісного центру або ж пуш від "Дії", коли цифрове водійське буде готове.

В Україні змінились ціни на послуги для водіїв

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року подорожчали послуги для водіїв: