Рейтинг найкращі роботодавці Рейтинг найкращих роботодавців
Сміливі рішення Сміливі рішення
Адаптація: шлях ветеранів Адаптація: шлях ветеранів
ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
Категорія
Авто
Дата публікації

У "Дії" тимчасово не працюватимуть деякі послуги для водіїв

У "Дії" тимчасово не працюватимуть деякі послуги для водіїв
Ілюстрація: "Дія"

Перереєстрація авто та обмін посвідчення водія у "Дії" будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Там зазначили, що це відбуватиметься через зміну реквізитів для оплати рахунків. Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно. Попередні заявки будуть розглянуті в порядку черги.

Водночас повідомляється, що з 28 травня послуги в "Дії" знову запрацюють.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - зазначили в центрі.

У "Дії" також повідомили про тимчасові незручності, закликавши завчасно спланувати заміну водійського, купівлю або продаж авто через сервіс.

Нагадаємо, онлайн-послуга купівлі-продажу авто в "Дії" запрацювала 20 грудня 2023 року. Тепер можна за 15 хвилин купити чи продати автомобіль через смартфон і отримати новий техпаспорт і номери поштою.

Як замінити водійське посвідчення в "Дії"

Нагадаємо, з травня 2023 року у застосунку "Дія" можна подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Водії також можуть відмовитися від пластику і залишити лише цифровий документ, який є дійсним на території України.

Як це зробити?

  • клікніть меню Послуги та натисніть Заміна посвідчення водія;
  • виберіть причину заміни; 
  • виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик; 
  • виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ; 
  • підпишіть заяву.

Оплатити послугу необхідно протягом 10 хвилин, щоб заява не анулювалася. Далі очікуйте запрошення до сервісного центру або ж пуш від "Дії", коли цифрове водійське буде готове.

В Україні змінились ціни на послуги для водіїв

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року подорожчали послуги для водіїв:

  • Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами зросла з 26 гривень до 230 гривень; 
  • Прийняття теоретичного іспиту — з 13 гривень до 250 гривень; 
  • Прийняття практичного іспиту — з 13 гривень до 420 гривень; 
  • Реєстрація, перереєстрація колісних т. з. усіх категорій з видачою свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачою або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачою облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 гривень до 350 гривень.
Автор:
Ольга Колесніченко