В этом году электромобили займут пятую часть мирового рынка авто

Ожидается, что в этом году электромобили составят почти пятую часть мирового рынка, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) о перспективах развития рынка электромобилей.

Об этом сообщает Business Today, ссылаясь на отчет МЭА.

Продажи вырастут на 35% и достигнут 14 миллионов, что составит 18% рынка – по сравнению с 4% в 2020 году. По прогнозам МЭА, переход от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям снизит мировой спрос на нефть по меньшей мере на пять миллионов баррелей в день.

Более половины электромобилей находится в Китае, который также доминирует в мировом производстве аккумуляторов и отвечает за 60% продаж электромобилей в 2022 году.

Внедорожники и большие автомобили составляют около двух третей моделей с аккумуляторными батареями в Китае и Европе, а в США - еще больше.

"За пределами Китая существует потребность в том, чтобы производители оригинального оборудования предлагали доступные варианты по конкурентным ценам, чтобы обеспечить массовое использование электромобилей", - говорится в отчете.

В странах с переходной экономикой и развивающихся странах количество двух- или трехколесных электромобилей превышает количество автомобилей. Согласно исследованию, более половины трехколесных транспортных средств, зарегистрированных в Индии в 2022 году, были электрическими.

Напомним, по итогам марта 2023 года продажи новых легковых автомобилей в странах ЕС выросли в годовом исчислении на 28,8% и составили 1 087 939 единиц. Наибольшее развитие получил сегмент электромобилей (BEV), регистрации которых увеличились на 58%, а их доля на рынке новых легковых автомобилей увеличилась до 13,9%, против 11,4% в марте 2022 года.