Цього року електромобілі займуть п'яту частину світового ринку авто

Очікується, що цього року електромобілі становитимуть майже п'яту частину світового ринку, йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про перспективи розвитку ринку електромобілів.

Про це повідомляє Business Today, посилаючись на звіт МЕА.

Продажі зростуть на 35% і досягнуть 14 мільйонів, що становитиме 18% ринку - порівняно з 4% у 2020 році. За прогнозами МЕА, перехід від двигунів внутрішнього згоряння до електромобілів зменшить світовий попит на нафту щонайменше на п'ять мільйонів барелів на день.

Понад половина електромобілів наразі знаходиться в Китаї, який також домінує у світовому виробництві акумуляторів і відповідає за 60% продажів електромобілів у 2022 році.

Позашляховики та великі автомобілі становлять майже дві третини моделей з акумуляторними батареями в Китаї та Європі, а в США - ще більше.

"За межами Китаю існує потреба в тому, щоб виробники оригінального обладнання пропонували доступні варіанти за конкурентними цінами, щоб забезпечити масове впровадження електромобілів", - йдеться у звіті.

У країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються, кількість дво- або триколісних електромобілів перевищує кількість автомобілів. Згідно з дослідженням, більше половини триколісних транспортних засобів, зареєстрованих в Індії у 2022 році, були електричними.

Нагадаємо, за підсумками березня 2023 року продажі нових легкових авто у країнах ЄС зросли у річному обчисленні на 28,8% і склали 1 087 939 одиниць. Найбільший розвиток зазнав сегмент електромобілів (BEV), реєстрації яких збільшились на 58%, а їх частка на ринку нових легковиків збільшилась до 13,9%, проти 11,4% у березні 2022 року.