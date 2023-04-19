Ринок нових авто в ЄС продовжує зростати: продажі електромобілів збільшилися вдвічі

Автомобільний ринок ЄС зростає вже восьмий місяць. За підсумками березня 2023 року продажі нових легкових авто у країнах ЄС зросли у річному обчисленні на 28,8% і склали 1 087 939 одиниць.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що усі найбільші ринки Євросоюзу показали двозначне відсоткове зростання.

За даними АСЕА, у березні найбільший розвиток зазнав сегмент електромобілів (BEV), реєстрації яких збільшились на 58%, а їх частка на ринку нових легковиків збільшилась до 13,9%, проти 11,4% у березні 2022 року.

Також місяць був вдалим і для гібридів (HEV) - продажі зросли на 38,1%.

"Отже, HEVs досягли частки ринку в 24,3%, що на 1,6 відсоткових пунктів більше, ніж торік", - зауважують в "Укравтопромі".

Там додають, що ринок гібридних транспортних засобів, що підключаються до електромережі (PHEV), продемонстрував скромне зростання - на 4,3%.

"Однак загальна частка PHEV на ринку ЄС зменшилась на 1,6 в.п. до 7,2%", - підкреслюють аналітики.

Також суттєво зросли реєстрації нових бензинових авто (+29,9%), тепер вони охоплюють 37,5% ринку ЄС.

Крім того ринок дизельних автомобілів також продемонстрував кращі показники порівняно з березнем 2022 р. (+11,8%).

Однак дизельні автомобілі складають лише 14,5% ринку нових легковиків, що на 1,1 в.п. менше порівняно з березнем минулого року.

"Позитивна динаміка на ринку нових легкових авто зафіксована і за підсумками І кв. 2023 року. З січня по березень на ринках ЄС було продано 2,651 млн нових легковиків, що на 17,9% більше, ніж за аналогічний період 2022 року", - зазначають в "Укравтопромі".

Серед чотирьох основних ринків регіону найбільший приріст продемонструвала Іспанія (+44,5%), за нею йдуть Італія (+26,2%), Франція (+15,2%) і Німеччина (+6,5%).

Нагадаємо, в Україні протягом І кварталу 2023 року зареєстрували 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж протягом аналогічного періоду торік.

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