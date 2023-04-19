Рынок новых авто в ЕС продолжает расти: продажи электромобилей увеличились вдвое

Автомобильный рынок ЕС растет уже восьмой месяц. По итогам марта 2023 года продажи новых легковых автомобилей в странах ЕС выросли в годовом исчислении на 28,8% и составили 1 087 939 единиц.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что все крупнейшие рынки Евросоюза показали двузначный процентный рост.

По данным АСЕА, в марте наибольшее развитие получил сегмент электромобилей (BEV), регистрации которых увеличились на 58%, а их доля на рынке новых легковых автомобилей увеличилась до 13,9%, против 11,4% в марте 2022 года.

Также месяц был удачным и для гибридов (HEV) – продажи выросли на 38,1%.

"Итак, HEVs достигли доли рынка в 24,3%, что на 1,6 процентных пункта больше, чем в прошлом году", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что рынок гибридных транспортных средств, подключаемых к электросети (PHEV), продемонстрировал скромный рост – на 4,3%.

"Однако общая доля PHEV на рынке ЕС снизилась на 1,6 п.п. до 7,2%", - подчеркивают аналитики.

Также существенно выросли регистрации новых бензиновых автомобилей (+29,9%), теперь они охватывают 37,5% рынка ЕС.

Кроме того, рынок дизельных автомобилей также продемонстрировал лучшие показатели по сравнению с мартом 2022 г. (+11,8%).

Однако дизельные автомобили составляют лишь 14,5% рынка новых легковых автомобилей, что на 1,1 п.п. меньше по сравнению с мартом прошлого года.

"Позитивная динамика на рынке новых легковых авто зафиксирована и по итогам І кв. 2023 года. С января по март на рынках ЕС было продано 2,651 млн новых легковых автомобилей, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - отмечают в "Укравтопроме".

Среди четырех основных рынков региона самый большой прирост продемонстрировала Испания (+44,5%), за ней следуют Италия (+26,2%), Франция (+15,2%) и Германия (+6,5%).

Напомним, в Украине в течение I квартала 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых авто, что на 0,05% больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

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