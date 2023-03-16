В налоговой напомнили, кто и за что должен платить транспортный налог

Транспортный налог должны платить владельцы легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, то есть более 2,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Ежегодно до 1 февраля Минэкономики на официальном сайте размещает перечень легковых автомобилей, отвечающих этим критериям. Перечень должен содержать следующие данные по этим автомобилям: марка, модель, год выпуска, объем цилиндров двигателя, тип горючего.

Перечень объектов налогообложения текущего налогового года размещен на сайте Минэкономики. Он включает 230 моделей легковых автомобилей.

Напомним, информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting сообщила, что в Украине фиксируется рост среднего возраста автопарка. По состоянию на начало 2023 года средний возраст автомобиля составляет 23,2 года, тогда как в начале 2012-го — 19,1 года. То есть за 10 лет автопарк "постарел" на 4 года.