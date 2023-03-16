У податковій нагадали, хто та за що має платити транспортний податок

Транспортний податок мають сплачувати власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто понад 2,5 мільйона гривень.

Про повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Щороку до 1 лютого Мінекономіки на офіційному сайті розміщує перелік легкових автомобілів, які відповідають цим критеріям. Перелік повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

Перелік об’єктів оподаткування поточного податкового року розміщено на сайті Мінекономіки. Він включає 230 моделей легкових автомобілів.

Нагадаємо, інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting повідомила, що в Україні фіксується зростання середнього віку автопарку. Станом на початок 2023 року середній вік автомобіля становить 23,2 роки, тоді як на початку 2012-го — 19,1 рік. Тобто за 10 років автопарк "постарішав" на 4 роки.