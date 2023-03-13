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Як за рік змінилася частка бензинових і дизельних авто на українському ринку: дані "Укравтопрому"
У структурі ринку нових легкових автомобілів станом на лютий 2023 року, бензинові та дизельні авто втратили 8 та 4 відсоткових пунктів відповідно, порівняно з тим же місяцем торік. Про це повідомляє "Укравтопром".
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Зазначається, що водночас гібридні та електромобілі збільшили свої частки відповідно на 3 та 9 відсоткових пунктів.
Структура ринку нових авто у лютому мала наступний вигляд:
- автомобілі з бензиновими двигунами охопили 51% реєстрацій;
- дизельні авто – 21%;
- гібридні авто – 16%;
- електромобілі – 11%;
- автомобілі з газобалонним обладнанням – 1%.
Структура вживаних авто, які в лютому перейшли на українську реєстрацію, виглядала таким чином:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- автомобілі з бензиновими двигунами охопили 47% реєстрацій (-7 в.п. від лютого 2022);
- дизельні авто – 35% (+1 в.п.);
- електромобілі – 9% (+7 в.п.);
- автомобілі з газобалонним обладнанням – 6% (-2 в.п.);
- гібриди – 3% (+1 в.п.);
Нагадаємо, що за даними "Укравтопрому", в лютому український автопарк поповнили 13,5 тисяч вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 54% менше, ніж роком раніше.