Как за год изменилась доля бензиновых и дизельных автомобилей на украинском рынке: данные "Укравтопрома"

В структуре рынка новых легковых автомобилей по состоянию на февраль 2023 года, бензиновые и дизельные авто потеряли 8 и 4 процентных пункта соответственно по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Об этом сообщает "Укравтопром".

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Отмечается, что гибридные и электромобили увеличили свои доли соответственно на 3 и 9 процентных пунктов.

Структура рынка новых авто в феврале выглядела так:

автомобили с бензиновыми двигателями охватили 51% регистраций;

дизельные авто – 21%;

гибридные авто – 16%;

электромобили – 11%;

автомобили с газобаллонным оборудованием – 1%.

Структура б/у авто, которые в феврале перешли на украинскую регистрацию, выглядела следующим образом:

автомобили с бензиновыми двигателями охватили 47% регистраций (-7 п.п. от февраля 2022);

дизельные авто – 35% (+1 п.п.);

электромобили – 9% (+7 п.п.);

автомобили с газобаллонным оборудованием – 6% (-2 п.п.);

гибриды – 3% (+1 п.п.);

Напомним, что по данным "Укравтопрома", в феврале украинский автопарк пополнили 13,5 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 54% меньше, чем годом ранее.