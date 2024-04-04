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В Украине регистрации новых коммерческих автомобилей увеличились на 31%
В течение марта на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 1056 автомобилей. Это на 3% больше, чем в прошлом месяце.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с мартом прошлого года, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 31%.
ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в марте:
1. RENAULT – 370 ед.;Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
2. MAN – 84 ед.;
3. CITROEN – 67 ед.;
4. PEUGEOT – 64 ед.;
5. VOLKSWAGEN – 58 ед.
"Всего за I квартал 2024 г. украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили почти 2,9 тыс. новых машин, что на 28% больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - подчеркнули в "Укравтопроме".
Напомним, в феврале 2024 года украинский рынок новых коммерческих транспортных средств показал значительный рост. За месяц в Украине было реализовано 1025 новых грузовиков и специализированных автомобилей.