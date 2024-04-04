В Украине регистрации новых коммерческих автомобилей увеличились на 31%

В течение марта на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 1056 автомобилей. Это на 3% больше, чем в прошлом месяце.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с мартом прошлого года, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 31%.

ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в марте:

1. RENAULT – 370 ед.;

2. MAN – 84 ед.;

3. CITROEN – 67 ед.;

4. PEUGEOT – 64 ед.;

5. VOLKSWAGEN – 58 ед.

"Всего за I квартал 2024 г. украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили почти 2,9 тыс. новых машин, что на 28% больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Напомним, в феврале 2024 года украинский рынок новых коммерческих транспортных средств показал значительный рост. За месяц в Украине было реализовано 1025 новых грузовиков и специализированных автомобилей.