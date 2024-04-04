В Україні реєстрації нових комерційних авто збільшились на 31%

Впродовж березня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 1056 авто. Це на 3% більше, ніж у попередньому місяці.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 31%.

ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у березні:

1. RENAULT - 370 од.;

2. MAN - 84 од.;

3. CITROEN - 67 од.;

4. PEUGEOT – 64 од.;

5. VOLKSWAGEN – 58 од.

"Всього за І квартал 2024 р. український парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили майже 2,9 тис. нових машин, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підкреслили в "Укравтопромі".

Нагадаємо, у лютому 2024 року український ринок нових комерційних транспортних засобів показав значне зростання. За місяць в Україні було реалізовано 1025 нових вантажівок та спеціалізованих автомобілів.