- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
В Україні реєстрації нових комерційних авто збільшились на 31%
Впродовж березня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 1056 авто. Це на 3% більше, ніж у попередньому місяці.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 31%.
ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у березні:
1. RENAULT - 370 од.;Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
2. MAN - 84 од.;
3. CITROEN - 67 од.;
4. PEUGEOT – 64 од.;
5. VOLKSWAGEN – 58 од.
"Всього за І квартал 2024 р. український парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили майже 2,9 тис. нових машин, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підкреслили в "Укравтопромі".
Нагадаємо, у лютому 2024 року український ринок нових комерційних транспортних засобів показав значне зростання. За місяць в Україні було реалізовано 1025 нових вантажівок та спеціалізованих автомобілів.