"Киевский судостроительно-судоремонтный завод" Жеваго выставят на продажу

Национальный банк Украины получил возможность по решению суда завершить принудительную реализацию имущества ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" вне процедуры банкротства.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, которым предоставил НБУ разрешение на реализацию в рамках исполнительного производства имущества ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" за пределами процедуры банкротства.

Это постановление не подлежит кассационному обжалованию.

"Предоставленное судом согласие на удовлетворение требований обеспеченного кредитора – Национального банка Украины – на средства имущества должника за пределами процедуры банкротства позволяет избавиться от зависимости от протекания процедуры банкротства со всеми ее ограничениями и возможными злоупотреблениями недобросовестных участников. Это позволит как можно быстрее начать продажу имущества завода ", – прокомментировал начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами юридического департамента НБУ Сергей Бойко.

В НБУ добавляют, что сейчас идет исполнительное производство. Имущество ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" будет выставлено на аукцион по цене, которую определит субъект оценочной деятельности.

Напомним, ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" является имущественным поручителем по обязательствам банка "Финансы и Кредит" перед НБУ на общую сумму более 4 млрд грн.

В 2009-2010 годах завод заключил с НБУ договоры ипотеки и залога в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку кредитам рефинансирования.

Поскольку обязательства по кредитам не были исполнены, НБУ обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке.

Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43 440,9 м2 и движимом имуществе, которое является собственностью ОАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" и находится по адресу: г. Киев, ул. Набережно-Луговая, 8.

Общий объем остатка задолженности банка Финансы и Кредит перед Национальным банком по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн.

Напомним, НБУ 17 сентября 2015 принял решение об отнесении банка "Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных.

На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, косвенно владевший долей в размере 97,67% акций.

Ранее суд принял решение об аресте вертолета, опосредованным владельцем которого является экснардеп и акционер банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго.