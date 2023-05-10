Клиенты Sense Bank могут оформить карту єВідновлення: как это сделать и какой кэшбек можно получить

Sense Bank со среды, 10 мая, запустил возможность оформить цифровую карту єВідновлення для получения средств от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Услуга доступна как действующим клиентам банка, так и новым.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Дополнительно Sense Bank начисляет клиентам 1% кэшбека за все покупки по карте єВідновлення и дает возможность вывести до 25 000 грн кэшбека в месяц.

Карточку можно открыть в цифровом банке Sense SuperApp за несколько минут. Для этого нужно:

По ссылк е загрузить/открыть цифровой банк Sense SuperApp. Ввести номер телефона и пройти быструю идентификацию с "Дією". Это займет до 5 минут. Подать заявление на услугу єВідновлення в приложении "Дія" и выбрать карту Sense Bank для получения помощи.

Как отмечается, согласно условиям программы єВідновлення, средства можно потратить исключительно на приобретение строительных материалов и заказ ремонтных услуг.

Список партнеров-участников, где можно приобрести строительные материалы и услуги, будет наполняться постепенно и представлен на сайте услуги (видеоинструкция здесь ).

Напомним, с 10 мая все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой єВідновлення для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.

После подачи заявки на компенсацию в Дії специальная Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявление, проведет осмотр поврежденного имущества, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит сумму, которая будет начислена.

Расчет суммы помощи будет производиться на основе принятого Правительством чек-листа. После этого гражданин, подавшие заявление на компенсацию, получат подтверждение и средства на специализированную карту єВідновлення.

Потратить средства можно будет только на строительные материалы или услуги подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал Дія. Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.