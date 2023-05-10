Клієнти Sense Bank можуть оформити картку єВідновлення: як це зробити та який кешбек можна отримати

Sense Bank з середи, 10 травня, запустив можливість оформити цифрову картку єВідновлення для отримання коштів від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Послуга доступна як діючим клієнтам банку, так і новим.

Про це повідомила пресслужба банку.

Додатково Sense Bank нараховує клієнтам 1% кешбеку за всі покупки за карткою єВідновлення та надає можливість вивести до 25 000 грн кешбеку на місяць.

Картку можна відкрити у цифровому банку Sense SuperApp за декілька хвилин. Для цього потрібно:

За посиланням завантажити/відкрити цифровий банк Sense SuperApp. Ввести свій номер телефону та пройти швидку ідентифікацію з "Дією". Це займе до 5 хвилин. Подати заяву на послугу єВідновлення у застосунку "Дія" та вибрати картку Sense Bank для отримання допомоги.

Як зазначається, згідно з умовами програми єВідновлення, кошти можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів та замовлення ремонтних послуг.

Список партнерів-учасників, в яких можна придбати будівельні матеріали та послуги, буде наповнюватись поступово й представлений на сайті послуги (відеоінструкція тут).

Нагадаємо, з 10 травня всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою єВідновлення для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі, тощо.

Після подання заявки на компенсацію в Дії спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яка буде нарахована.

Розрахунок суми допомоги здійснюватиметься на основі ухваленого Урядом чек-листа. Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення.

Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь в програмі через портал Дія. Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.