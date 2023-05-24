На покупку каких товаров украинцы тратят средства с карточек

С начала года через ПриватБанк украинцы безналично оплатили покупки на 160 млрд грн. Доля затрат на покупку продуктов питания составляет более 49%.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Там отмечают, что малый бизнес возобновляет активную деятельность, открывая торговые точки не только в областных центрах, но и в небольших городах.

За первый квартал 2023 года сеть активных POS-терминалов ПриватБанка в торговых точках выросла почти на 10 тысяч до 232 тысячи терминалов.

В финучреждении сообщили, что в течение первого квартала 2023 украинцы оплатили карточками через POS-терминалы ПриватБанка 578 миллионов покупок на сумму почти 160 млрд грн.

ТОП-товаров, покупку которых украинцы оплачивали безналично в первом квартале года, традиционно возглавили продукты питания – объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах составляют 79 млрд грн, а доля расходов на продовольствие в общем объеме расходов составляет более 49%.

Покупки в сетях промышленных товаров составляют 8,5% общего объема расходов, почти 13,5 млрд грн.

В аптеках за квартал украинцы платили картами 7,5% от общего объема расходов на сумму 12 млрд грн.

Расходы в кафе и ресторанах составляют 6,5% или 10,5 млрд грн.

Электроника и бытовая техника занимает 6% общего объема затрат на 9,6 млрд грн.

Также украинцы продолжают активно пользоваться услугой "Наличные на кассе" - за первые три месяца года количество операций по обналичению через POS-терминалы ПриватБанка превысило 4 млн на сумму более 6 млрд грн.

Чаще украинцы снимают наличные деньги на кассах супермаркетов (72%), а также в аптеках (11%).

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