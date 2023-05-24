На купівлю яких товарів українці витрачають кошти з карток

З початку року через ПриватБанк українці безготівково оплатили покупок на 160 млрд грн. Частка витрат на купівлю продуктів харчування становить понад 49%.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Там зауважують, що малий бізнес відновлює активну діяльність, відкриваючи торговельні точки не лише в обласних центрах , а і в невеликих містах.

За перший квартал 2023 року мережа активних POS-терміналів ПриватБанку в торгівельних точках зросла майже на 10 тисяч до 232 тисяч терміналів.

У фінустанові повідомили, що протягом першого кварталу 2023 року українці оплатили картками через POS-термінали ПриватБанку 578 мільйонів покупок на суму майже 160 млрд грн.

ТОП-товарів, купівлю яких українці оплачували безготівково у першому кварталі року, традиційно очолили продукти харчування - обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах становлять 79 млрд грн, а частка витрат на харчі в загальному обсязі витрат складає понад 49%.

Покупки в мережах промислових товарів становлять 8,5% від загального обсягу витрат, майже 13,5 млрд грн.

В аптеках за квартал українці платили картками 7,5% від загального обсягу витрат на суму 12 млрд грн.

Витрати в кафе і ресторанах становлять 6,5%, або 10,5 млрд грн.

Електроніка і побутова техніка займає 6% від загального обсягу витрат на 9,6 млрд грн.

Також українці продовжують активно користуватися послугою “Готівка на касі” - за перші три місяці року кількість операцій з отримання готівки через POS-термінали ПриватБанку перевищила 4 млн на суму понад 6 млрд грн.

Найчастіше українці знімають готівку на касах супермаркетів (72%), а також у аптеках (11%).