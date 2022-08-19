НБУ разработал требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе

Национальный банк Украины разработал требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе, а также актуализировал для банков критерии и порядок отнесения к объектам критической информационной инфраструктуры.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Национальный банк нормировал вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определил:

основные принципы функционирования системы киберзащиты;

принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты Национального банка и банками Украины;

требования по мерам по обеспечению киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры;

требования по проведению независимого аудита информационной безопасности банков.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 г. № 178 "Об утверждении Положения об организации киберзащиты в банковской системе Украины и внесении изменений в Положение об определении объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины".

Этот документ разработан во исполнение требований Закона Украины "Об основных основах обеспечения кибербезопасности Украины" и с учетом Стратегии кибербезопасности Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 26 августа 2021 г. № 447/2021.

Напомним, ранее в НБУ сообщили, что 24 августа в День Независимости Украины банки и система электронных платежей (СЭП) будут работать в обычном режиме.