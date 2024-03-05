Основной принцип корпоративного волонтерства команды Банка Кредит Днепр — адресная помощь

С начала полномасштабного вторжения корпоративная социальная ответственность (КСО) бизнеса приобрела новые смыслы. Волонтерство, помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны стали неотъемлемой частью деятельности многих компаний. Активно поддерживает население и армию Банк Кредит Днепр, проявляя высокий уровень ответственности не только перед клиентами и персоналом, но и перед обществом в целом. При этом банк и его команда соблюдают принцип адресной помощи.

Кроме благотворительных проектов банка, направленных на поддержание медицинских учреждений и воинских частей, с 2022 года здесь работает программа корпоративного волонтерства, к которой присоединилось около 700 сотрудников. Они объединяют свои усилия сразу по нескольким направлениям, в том числе помощь ВСУ, поддержка украинцев, пострадавших от полномасштабной войны, а также повышение финансовой грамотности украинцев. Рассказываем историю корпоративного волонтерства от Банка Кредит Днепр.

Помощь защитникам Украины

В сложный период команда Банка Кредит Днепр оказала высокий уровень социальной ответственности и демонстрирует поддержку наших защитников. Банк на постоянной основе организует и координирует оказание помощи военным частям. Совместно с сотрудниками банк уже передал несколько автомобилей, более 200 единиц мебели, надувных матрасов, компьютерной техники и другого оборудования для воинов ВСУ.

Работники активно приобщаются к акциям и сбору средств на нужды ВСУ, в частности на закупку сверхважных дронов DJI Mavic ЗТ, автомобилей и т.д.

Сотрудники банка вместе с семьями активно участвуют в спортивных благотворительных событиях. В частности, в марафонах несокрушимости уже два года подряд бегут сотрудники банка, живущие в Киеве, Днепре, Львове и других городах Украины. Напомним, что 50% прибыли от забега организаторы передают на нужды медицинского добровольческого батальона «Госпитальеры», участвующего в российско-украинской войне с 2014 года.

Как и у других украинских компаний, у Банка Кредит Днепр есть свои герои. В настоящее время более 20 сотрудников компании защищают страну в составе ВСУ. При поддержке банка сотрудники помогают своим коллегам: обеспечивают необходимым снаряжением и оказывают помощь в лечении.

Поддержка пострадавших в самых уязвимых городах

В результате военных действий многие семьи были вынуждены покинуть свои дома и оказались в трудных условиях. Банк Кредит Днепр и его коллектив стали опорой для этих людей, системно оказывая гуманитарную помощь и поддержку жителям самых уязвимых украинских городов.

Когда произошел подрыв Каховской ГЭС, около 880 тысяч украинцев остались без водоснабжения. Чтобы помочь пострадавшим от экологической катастрофы, мобилизовалась вся страна. Не остались в стороне и сотрудники Банка Кредит Днепр. Через несколько дней команда собрала средства для оказания помощи более ста семьям Херсонщины и Николаевщины, пострадавшим из-за затопления территорий. Кроме того, совместно с общественной организацией «ДОФ-центр» банк постоянно опекает жителей Херсонщины: передает лекарства, продукты, воду и средства гигиены более 200 жителям и их семьям.

Команда банка продолжает заботиться о семьях мариупольцев, которые сейчас живут в 53 городах и селах в 16 областях Украины. Кроме обеспечения нужными вещами для обустройства новых домов, в канун Рождества команда Банка Кредит Днепр поздравила с праздником маленьких членов семей — с их родителями сотрудники банка на связи уже почти два года.

Поддержка пострадавших от войны детей — особое направление помощи Банку Кредит Днепр. Компания систематически помогает маленьким украинцам. Например, когда работники банка узнали о начале обучения девочки Маши из Мариуполя в музыкальной школе, они подарили ребенку небольшой синтезатор для начинающих.

На 30-летие банка 7 июля 2023 года команда в рамках акции «Первая улыбка» проявила инициативу и дополнительно сделала подарки родителям всех новорожденных детей в Региональном медицинском центре семейного здоровья в Днепре. «Дети рождаются, несмотря на войну и вопреки ей, потому что новая жизнь — это самые ценные мгновения, это начало новой истории в семье и стране», — уверены в банке.

Среди новорожденных были не только днепряне, но и малыши из семей переселенцев из Токмака в Запорожье и Снежного в Донецкой области.

Финграмотность ради будущего

Банк Кредит Днепр в рамках реализации проектов корпоративного волонтерства также активно вовлекается в мероприятия, направленные на воспитание финансовой грамотности у детей: приглашает их в отделения, устраивает в учебных заведениях интерактивные лекции и викторины, на которых дети учатся безопасно пользоваться платежными карточками, узнают, как противостоять кибермошенникам и т.д. Программы по повышению финграмотности чрезвычайно важны для малышей, поскольку учат принимать разумные финансовые решения, планировать бюджет и эффективно использовать ресурсы. Это помогает создать устойчивую финансовую основу для их будущего даже в условиях войны.

Например, в марте прошлого года в отделениях банка в Днепре, Киеве и Львове провели Global Money Week. Тогда на уроках по финансовой грамотности, которые проводят по всей Украине, в отделения пришли дети клиентов и сотрудников, их друзья и одноклассники.

В рамках проведения Дня сбережений, инициированного НБУ, сотрудники банка провели урок по финансовой грамотности для учащихся спортивного десятого класса Счастливского лицея Киевской области. Команда банка прочитала познавательную лекцию по безопасному использованию платежных карт и противостоянию кибермошенникам. В конце урока у школьников была возможность пофантазировать и художественно воплотить свое видение будущей купюры в 2000 грн.

Довольными от такого взаимодействия остались не только дети, но и сотрудники банка. «Команда банка счастлива общение с молодым перспективным поколением и рада быть полезна для повышения их осведомленности в сфере финансов. Дети поражают своей активностью и жаждой знаний, они невероятны!» — поделились впечатлениями работники Банка Кредит Днепр.

Команда Банка Кредит Днепр верит в Украину и прилагает много усилий для нашей Победы.