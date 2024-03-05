Основний принцип корпоративного волонтерства команди Банку Кредит Дніпро — адресна допомога

Від початку повномасштабного вторгнення корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) бізнесу набула нових сенсів. Волонтерство, допомога українським захисникам та постраждалим від війни стали невід’ємною частиною діяльності багатьох компаній. Активно підтримує населення та армію і Банк Кредит Дніпро, виявляючи високий рівень відповідальності не лише перед клієнтами і персоналом, а й перед суспільством загалом. При цьому банк та його команда дотримуються принципу адресної допомоги.

Крім благодійних проєктів банку, спрямованих на підтримання медичних закладів та військових частин, від 2022 року тут працює програма корпоративного волонтерства, до якої долучилося приблизно 700 співробітників. Вони об’єднують свої зусилля одразу за кількома напрямами, серед яких допомога ЗСУ, підтримка українців, які постраждали від повномасштабної війни, а також підвищення фінансової грамотності українців. Розповідаємо історію корпоративного волонтерства від Банку Кредит Дніпро.

Допомога захисникам України

У складний період команда Банку Кредит Дніпро виявила високий рівень соціальної відповідальності та демонструє підтримку нашим захисникам. Банк на постійній основі організовує та координує надання допомоги для військових частин. Спільно зі співробітниками банк уже передав кілька автомобілів, понад 200 одиниць меблів, надувних матраців, комп’ютерної техніки та іншого необхідного обладнання для воїнів ЗСУ.

Працівники активно долучаються до акцій та збирання коштів на потреби ЗСУ, зокрема на закупівлю надважливих дронів DJI Mavic ЗТ, автівок тощо.

Співробітники банку разом із родинами беруть активну участь у спортивних благодійних подіях України. Зокрема, у марафонах незламності вже два роки поспіль біжать співробітники банку, які живуть у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах України. Нагадаємо, що 50% від прибутку із забігу організатори передають на потреби медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри», що бере участь у російсько-українській війні з 2014 року.

Як і у інших українських компаній, у Банку Кредит Дніпро є свої герої. Натепер понад 20 працівників компанії захищають країну у складі ЗСУ. За підтримки банку співробітники допомагають своїм колегам: забезпечують необхідним спорядженням та надають допомогу з лікуванням.

Підтримка постраждалих у найвразливіших містах

Унаслідок воєнних дій багато сімей були змушені залишити свої домівки й опинилися у скрутних умовах. Банк Кредит Дніпро та його колектив стали опорою для цих людей, системно надаючи гуманітарну допомогу та підтримку мешканцям у найвразливіших українських містах.

Коли стався підрив Каховської ГЕС, майже 880 тисяч українців залишилися без водопостачання. Щоб допомогти постраждалим від екологічної катастрофи, мобілізувалася вся країна. Не лишилися осторонь і співробітники Банку Кредит Дніпро. За кілька днів команда зібрала кошти для надання допомоги більш ніж ста родинам Херсонщини та Миколаївщини, постраждалим через затоплення територій. Крім того, спільно з громадською організацією «ДОФ-центр» банк постійно дбає про жителів Херсонщини: передає ліки, продукти, воду та засоби гігієни понад 200 мешканцям та їхнім родинам.

Команда банку продовжує опікуватися родинами маріупольців, які зараз живуть у 53 містах та селах у 16 областях України. Окрім забезпечення потрібними речами для облаштування нових осель, напередодні Різдва команда Банку Кредит Дніпро привітала зі святом маленьких членів родин — з їхніми батьками співробітники банку на зв’язку вже майже два роки.

Підтримка постраждалих від війни дітей — особливий напрям допомоги для Банку Кредит Дніпро. Компанія систематично допомагає маленьким українцям. Наприклад, коли працівники банку дізналися про початок навчання дівчинки Марійки з Маріуполя у музичній школі, вони подарували дитині невеликий синтезатор для початківців.

На 30-річчя банку 7 липня 2023 року команда у межах акції «Перша посмішка» проявила ініціативу та додаткового зробила подарунки батькам усіх новонароджених дітей у Регіональному медичному центрі родинного здоров’я у Дніпрі. «Діти народжуються попри війну та всупереч їй, бо нове життя — це найвартісніші миті, це початок нової історії у родині та країні», — впевнені у банку.

Серед новонароджених були не лише дніпряни, а й малюки з сімей переселенців із Токмака на Запоріжжі та Сніжного на Донеччині.

Фінграмотність заради майбутнього

Банк Кредит Дніпро у межах реалізації проєктів корпоративного волонтерства також активно долучається до заходів, спрямованих на виховання фінансової грамотності у дітей: запрошує їх до відділень, влаштовує у навчальних закладах інтерактивні лекції та вікторини, на яких діти вчаться безпечно користуватися платіжними картками, дізнаються, як протистояти кібершахраям тощо. Програми з підвищення фінграмотності надзвичайно важливі для малечі, оскільки навчають ухвалювати розумні фінансові рішення, планувати бюджет та ефективно використовувати ресурси. Це допомагає створити стійку фінансову основу для їхнього майбутнього навіть в умовах війни.

Наприклад, минулого березня у відділеннях банку у Дніпрі, Києві та Львові провели Global Money Week. Тоді під час уроків з фінансової грамотності, що проводять по всій Україні, до відділень завітали діти клієнтів та співробітників, їхні друзі та однокласники.

У межах проведення Дня заощаджень, ініційованого НБУ, співробітники банку провели урок із фінансової грамотності для учнів спортивного десятого класу Щасливського ліцею на Київщині. Команда банку прочитала пізнавальну лекцію з безпечного користування платіжними картками та протистояння кібершахраям. Наприкінці уроку школярі мали можливість пофантазувати та художньо втілити своє бачення майбутньої купюри у 2000 грн.

Задоволеними від такої взаємодії залишились не тільки діти, але й співробітники банку. «Команда банку щаслива від спілкування з молодим перспективним поколінням та рада бути корисною для підвищення їхньої обізнаності у сфері фінансів. Діти вражають своєю активністю та жагою до знань, вони неймовірні!» — поділилися враженнями працівники Банку Кредит Дніпро.

Команда Банку Кредит Дніпро вірить в Україну та докладає багато зусиль задля нашої Перемоги.