Первый банк в Украине получил лицензию на управление имуществом для финансирования строительства

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по итогам рассмотрения заявления и документов впервые выдала банку лицензию, позволяющую совмещать деятельность на рынках капитала.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении регулятора, лицензию на осуществление деятельности по управлению имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществление операций с недвижимостью получил Полтава-Банк.

Это стало возможным благодаря решению НКЦБФР об особенностях сочетания банком профессиональной деятельности на рынках капитала во время действия военного положения, позволяющему учреждениям, имеющим лицензию на депозитарную деятельность, получить также лицензию на управление имуществом для финансирования строительства или операции с недвижимостью.

Отметим, что кроме, собственно, банковской лицензии и лицензии на депозитарную деятельность (с 2013 года), Полтава-Банк также имеет (с 2014 года) разрешения НКЦБФР на брокерскую и дилерскую деятельность.

Добавим, что согласно финотчетности на сайте финучреждения, на конец сентября оно имело 3,41 миллиарда гривен активов, а за январь-сентябрь получило прибыль в 24,1 миллиона гривен. По данным Национального банка, на конец сентября Полтава-Банк имел 82 структурных подразделения, занимая 12-е место по величине сети среди 67 действующих банков.

При этом финучреждение имеет собственный фонд финансирования строительства, основанный еще в 2004 году. Согласно данным на сайте Полтава-Банка, он предлагает участие в финансировании строительства трех новостроек в Полтаве.