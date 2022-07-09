Приват24 не будет работать в ночь на 10 июля

В ночь на 10 июля с 00:00 до 05:00 ПриватБанк будет приводить регламентные работы в приложении Приват24. Об этом сообщает сам банк.

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"Большинство сервисов будут временно недоступны. Извиняемся за неудобства", — сказано в сообщении.

Банк рекомендует проводить переводы с карты на карту, не заходя в приложения "Приват24" через сервис Sendmoney, телеграм-бот банка или же позвонив на номер 3700

Напомним, в прошлый раз в "Приват24" текущие регламентные работы проводились в ночь на 12 июня.