Приват24 тимчасово не працюватиме в ніч на 10 липня

У ніч на 10 липня з 00:00 до 05:00 ПриватБанк наводитиме регламентні роботи у додатку Приват24. Про це повідомляє сам банк.

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"Більшість сервісів будуть тимчасово недоступні. Вибачаємося за незручності", - сказано в повідомленні.

Банк рекомендує проводити перекази з картки на картку, не заходячи в додатки "Приват24" через сервіс Sendmoney, телеграм-бот банку або зателефонувавши на номер 3700

Нагадаємо, минулого разу в "Приват24" поточні регламентні роботи проводились у ніч проти 12 червня.