Проверить свои кредиты в банках украинцы теперь могут в онлайн-режиме

Национальный банк Украины сообщает, что теперь физические лица могут получить информацию из его кредитного реестра в онлайн-режиме с помощью системы BankID НБУ.

Впрочем, как сообщает финрегулятор, она будет предоставляться только по кредитам в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (в настоящее время это составляет 670 тысяч гривен).

Чтобы получить данные, необходимо перейти по ссылке https://cr.bank.gov.ua и авторизоваться с помощью системы BankID НБУ. В ответ на онлайн-запрос пользователь получит отчет с актуальной на момент подачи запроса информацией.

В частности, в нем будет содержаться наименование банка-кредитора, дата предоставления информации в реестр, информация об условиях и обеспечении кредита и состоянии выполнения обязательств.

Отчет может быть сформирован и сохранен в файле в формате pdf. При этом в кредитном реестре доступна информация о кредитах во всех банках Украины, в том числе находящихся в стадии ликвидации.

В Нацбанке при этом подчеркивают, что отчет из кредитного реестра не является официальным документом, а лишь позволяет контролировать свои финансы и в случае необходимости уточнить информацию, обратившись к банку-кредитору.

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