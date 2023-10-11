Перевірити свої кредити в банках українці тепер можуть в режимі онлайн

Національний банк України повідомляє, що тепер фізичні особи можуть отримати інформацію з його кредитного реєстру в онлайн-режимі з допомогою системи BankID НБУ.

Втім, як зазначає фінрегулятор, вона буде надаватися лише про кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз це становить 670 тисяч гривень).

Щоб отримати дані, треба перейти за посиланням https://cr.bank.gov.ua та авторизуватися за допомогою системи BankID НБУ. У відповідь на онлайн-запит користувач отримає звіт з актуальною на момент подання запиту інформацією.

Зокрема, у ньому міститиметься найменування банку-кредитора, дата надання інформації до реєстру, інформація про умови й забезпечення кредиту та стан виконання зобов'язань.

Звіт може бути сформований та збережений у файл у форматі pdf. При цьому в кредитному реєстрі доступна інформація про кредити в усіх банках України, в тому числі тих, що перебувають у стадії ліквідації.

В Нацбанку при цьому наголошують, що звіт з кредитного реєстру не є офіційним документом, а лише дає можливість контролювати свої фінанси та в разі потреби уточнити інформацію, звернувшись до банку-кредитора.

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