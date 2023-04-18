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НБУ впровадив декілька змін в системі BankID

bankid, нбу
Можливості системи BankID НБУ стануть доступними практично кожному українцю. Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України впровадив стандартизовані набори даних та диференційовані міжабонентські тарифи в системі BankID.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Кожен з впроваджених стандартизованих наборів даних містить унікальну комбінацію інформації про користувача. Як зазначає регулятор, це сприятиме посиленню захисту даних, що передаються через систему BankID НБУ.

"Адже тепер банк-ідентифікатор передає установі лише той обсяг персональних даних свого клієнта, що є мінімально необхідним для надання послуги (раніше ідентифікаційні дані користувача передавалися через систему єдиним набором)", — пояснюють в НБУ.

Той чи інший стандартизований набір даних визначається типом послуги, яку надають користувачу. Таким чином абоненти зможуть перейти на більш гнучкі диференційовані міжабонентські тарифи.

"Тепер, замість єдиного тарифу за одне успішне підтвердження ідентифікації (у розмірі 20 грн), пропонуються  диференційовані тарифи (від 5 до 20 грн) залежно від обсягу даних про користувача, що міститься в конкретному стандартизованому наборі", — резюмували в НБУ.

Впроваджені зміни також мають збілшити кількість послуг для громадян, які надають дистанційно.

Нагадаємо, раніше НБУ дозволив банкам, які є кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, здійснювати дистанційну ідентифікацію клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. 

Автор:
Віта Молодан