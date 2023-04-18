НБУ ввел несколько изменений в системе BankID

Национальный банк Украины ввел стандартизированные наборы данных и дифференцированные межабонентские тарифы в системе BankID.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Каждый из внедренных стандартизированных наборов данных содержит уникальную комбинацию пользовательской информации. Как отмечает регулятор, это будет способствовать усилению защиты передаваемых через систему BankID НБУ.

"Ведь теперь банк-идентификатор передает учреждению лишь тот объем персональных данных своего клиента, который минимально необходим для предоставления услуги (ранее идентификационные данные пользователя передавались через систему единым набором)", - объясняют в НБУ.

Тот или иной стандартизированный набор данных определяется типом услуги, предоставляемой пользователю. Таким образом, абоненты смогут перейти на более гибкие дифференцированные межабонентские тарифы.

"Теперь вместо единого тарифа за одно успешное подтверждение идентификации (в размере 20 грн) предлагаются дифференцированные тарифы (от 5 до 20 грн) в зависимости от объема данных о пользователе, содержащемся в конкретном стандартизированном наборе", - резюмировали в НБУ.

Внедренные изменения также должны увеличить количество услуг для граждан, которые предоставляются дистанционно.

Напомним, ранее НБУ разрешил банкам, являющимся квалифицированными предоставлятелями электронных доверительных услуг, осуществлять дистанционную идентификацию клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов открытых ключей.