Revolut планирует продажу акций на $500 млн для поддержки акционеров

Онлайн-банк Revolut нанял банкиров для организации продаж акций на сумму около 500 миллионов долларов. Таким образом банк хочет отблагодарить своих акционеров.

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Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что Revolut уже давно заявлял, что готовится к потенциальному первоначальному публичному размещению акций (IPO), однако он и другие крупные частные компании столкнулись с трудностями из-за бездействия рынков акционерного капитала. Это создало проблемы для некоторых ранних инвесторов и сотрудников, которым может потребоваться ликвидность, полученная от продажи акций.

Таким образом, продажа акций поможет высвободить деньги для инвесторов и сотрудников. Над этим вопросом Revolut работает с Morgan Stanley.

Соглашение может увеличить оценку Revolut до более чем 40 миллиардов долларов по сравнению с последней оценкой в 33 миллиарда долларов, которую он получил в раунде сбора средств в 2021 году.

Издание пишет, что Revolut потратил годы, пытаясь получить банковскую лицензию от регулирующих органов Великобритании, которая позволила бы ей расширять спектр услуг на своем внутреннем рынке. В то же время компания извлекла выгоду от того, что в последние годы к ее применению обратились новые клиенты.

Revolut сообщила, что ее выручка за 2022 год подскочила на 45% до 922,5 млн фунтов стерлингов (1,17 млрд долларов США). Онлайн-банк еще не сообщил о результатах прошлого года, но ранее прогнозировал, что выручка в 2023 году составит примерно 2 миллиарда фунтов стерлингов.

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