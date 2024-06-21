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Revolut планирует продажу акций на $500 млн для поддержки акционеров
Онлайн-банк Revolut нанял банкиров для организации продаж акций на сумму около 500 миллионов долларов. Таким образом банк хочет отблагодарить своих акционеров.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание сообщает, что Revolut уже давно заявлял, что готовится к потенциальному первоначальному публичному размещению акций (IPO), однако он и другие крупные частные компании столкнулись с трудностями из-за бездействия рынков акционерного капитала. Это создало проблемы для некоторых ранних инвесторов и сотрудников, которым может потребоваться ликвидность, полученная от продажи акций.
Таким образом, продажа акций поможет высвободить деньги для инвесторов и сотрудников. Над этим вопросом Revolut работает с Morgan Stanley.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Соглашение может увеличить оценку Revolut до более чем 40 миллиардов долларов по сравнению с последней оценкой в 33 миллиарда долларов, которую он получил в раунде сбора средств в 2021 году.
Издание пишет, что Revolut потратил годы, пытаясь получить банковскую лицензию от регулирующих органов Великобритании, которая позволила бы ей расширять спектр услуг на своем внутреннем рынке. В то же время компания извлекла выгоду от того, что в последние годы к ее применению обратились новые клиенты.
Revolut сообщила, что ее выручка за 2022 год подскочила на 45% до 922,5 млн фунтов стерлингов (1,17 млрд долларов США). Онлайн-банк еще не сообщил о результатах прошлого года, но ранее прогнозировал, что выручка в 2023 году составит примерно 2 миллиарда фунтов стерлингов.
Фото: ua.depositphotos.com