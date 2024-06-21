Revolut планує продаж акцій на $500 млн для підтримки акціонерів

Онлайн-банк Revolut найняв банкірів для організації продажу акцій на суму близько 500 мільйонів доларів. Таким чином банк хоче віддячити своїм акціонерам.

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Про це пише Bloomberg.

Видання повідомляє, що Revolut вже давно заявляв, що готується до потенційного первинного публічного розміщення акцій (IPO), однак він та інші великі приватні компанії зіштовхнулися із труднощами через бездіяльність ринків акціонерного капіталу. Це створило проблеми для деяких ранніх інвесторів та співробітників, яким може знадобитися ліквідність, отримана від продажу акцій.

Таким чином, продаж акцій допоможе вивільнити гроші для інвесторів та співробітників. Над цим питанням Revolut наразі працює з Morgan Stanley.

Угода може збільшити оцінку Revolut до понад 40 мільярдів доларів порівняно з останньою оцінкою у 33 мільярди доларів, яку він отримав у раунді збору коштів у 2021 році.

Видання пише, що Revolut витратив роки, намагаючись отримати банківську ліцензію від регулюючих органів Великобританії, яка б дозволила їй розширювати спектр послуг на своєму внутрішньому ринку. Водночас компанія отримала вигоду від того, що останніми роками до її застосування звернулися нові клієнти.

Revolut повідомила, що її виручка за 2022 рік підскочила на 45% до 922,5 млн. фунтів стерлінгів (1,17 млрд. доларів США). Онлайн-банк ще не повідомив про результати минулого року, але раніше прогнозував, що виторг у 2023 році складе приблизно 2 мільярди фунтів стерлінгів.

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