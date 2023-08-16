Руководительницу одного из банков подозревают в уклонении от уплаты более 100 миллионов гривен налогов (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области при оперативном сопровождении облуправления Службы безопасности Украины сообщило о подозрении исполняющей обязанности главы правления одного из украинских банков в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

Как говорится в сообщении ведомства, следствие установило, что должностные лица банка в течение двух месяцев умышленно не отражали в отчетности обязательства по НДС. Такие действия привели к фактическому непоступлению в госбюджет только за этот период в сумме более 102 миллионов гривен.

В свою очередь, в областной прокуратуре уточняют, что руководительница банковского учреждения Одессы за отчетные периоды 2015 года от имени банка заключила договоры по отчуждению недвижимости банка без отражения налоговых обязательств по НДС, что и нанесло ущерб интересам государства в указанной сумме.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

"При проведении обыска в помещении фигурантки обнаружены георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, поздравительные открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Также изъяты газовые пистолеты, жесткие диски и другая оргтехника. Общая сумма изъятого составляет почти 600 тысяч гривен", - добавляют также в БЭБ.

На основании собранных доказательств и материалов судебно-экономических экспертиз указанному лицу сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

О каком банк идет речь, правоохранители не уточняют. Однако отметим, что из существующих украинских банков в Одессе, согласно данным сайта Национального банка Украины, зарегистрирован только один – банк "Пивденный".