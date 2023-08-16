Керівницю одного з банків підозрюють в ухиленні від сплати понад 100 мільйонів гривень податків (ФОТО)

Територіальное управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за оперативного супроводу облуправління Служби безпеки України повідомило про підозру виконуючій обов’язки голови правління одного з українських банків в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Як ідеться у повідомленні відомства, слідство встановило, що службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов’язання з ПДВ. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до держбюджету лише за цей період у сумі понад 102 мільйона гривень.

В свою чергу, в обласній прокуратурі уточнюють, що керівниця банківської установи Одеси за звітні періоди 2015 року від імені банку уклала договори з відчуження нерухомості банку без відображення податкових зобов’язань з ПДВ, що й причинило шкоду інтересам держави в зазначеній сумі.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

"Під час проведення обшуку помешкання фігурантки виявлені георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски та іншу оргтехніку. Загальна сума вилученого становить майже 600 тисяч гривень", - додали також у БЕБ.

На підставі зібраних доказів та матеріалів судово-економічних експертиз вказаній особі повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Про який саме банк ідеться, правоохоронці не уточнюють. Однак зазначимо, що з існуючих українських банків у Одесі, згідно даних сайту Національного банку України, зареєстрований лише один - банк "Південний".