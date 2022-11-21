Украинцы все чаще пользуются услугой снятия наличных через торговые терминалы

Услуга обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы позволяет миллионам людей получать наличные в условиях аварийных отключений электричества. В октябре украинцы обналичили на кассе 1,6 млрд грн.

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Об этом сообщил член правления по вопросам малого и среднего бизнеса ПриватБанка Евгений Заиграев.

По его словам, в октябре при почти неизменном по сравнению с сентябрем общем объеме оплат картами украинцы получили наличные на кассе на 12% больше - на 1,6 млрд грн.

"Именно эта услуга в условиях аварийных отключений электричества и воздушных тревог позволяет миллионам людей при необходимости получать наличные без лишней опасности на поиск банкомата или банковского отделения", - отметил Заиграев.

В целом в октябре украинцы больше платили картами за топливо - объемы безналичных оплат на АЗС выросли за месяц на 12,7%, и еду - на 3,5%. Меньше покупали в октябре одежды, обуви и других промышленных товаров – на 5,7%, а также электроники и бытовой техники на 5%

За последний месяц украинский бизнес продолжил активно наращивать сеть безналичных расчетов – за последний месяц торговцы и предприниматели установили 5,5 тысячи новых терминалов ПриватБанка.

Отметим, что согласно постановлению правительства, с 1 января 2023 года все торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тысяч должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств).

Напомним, за 9 месяцев 2022 года объем выданной держателям карт украинских банков наличных через банкоматную сеть ПриватБанка составил 606,2 млрд грн.