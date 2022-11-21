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Українці все частіше користуються послугою зняття готівки через торгові термінали
Послуга отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали дозволяє мільйонам людей отримувати готівку в умовах аварійних відключень електрики. У жовтні українці отримали готівки на касі на 12% більше - на 1,6 млрд грн.
Про це повідомив член правління з питань малого та середнього бізнесу ПриватБанку Євген Заіграєв.
За його словами, у жовтні при майже незмінному в порівнянні з вереснем загальному обсягу оплат картками, українці отримали готівки на касі на 12% більше - на 1,6 млрд грн.
“Саме ця послуга в умовах аварійних відключень електрики та повітряних тривог дозволяє мільйонам людей за необхідності отримувати готівку без зайвої небезпеки на пошук банкомату чи банківського відділення, - відзначив Заіграєв.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом у жовтні українці більше платили картками за паливо - обсяги безготівкових оплат на АЗС зросли за місяць на 12,7%, та іжу - на 3,5%. Меньше купували у жовтні одяга, взуття та інших промислових товарів - на 5,7%, а також електроніки і побутової техніки на 5%
За останній місяць український бізнес продовжив активно нарощувати мережу безготівкових розрахунків - за останній місяць торговці та підприємці встановили 5,5 тисяч нових терміналів ПриватБанку.
Зазначимо, що згідно постанови уряду, з 1 січня 2023 року всі торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв).
Нагадаємо, за 9 місяців 2022 року обсяг виданої власникам карток українських банків готівки через банкоматну мережу ПриватБанку склав 606,2 млрд грн.