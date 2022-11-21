Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Банки
Дата публікації

Українці все частіше користуються послугою зняття готівки через торгові термінали

Українці все частіше користуються послугою зняття готівки через торгові термінали

Послуга отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали дозволяє мільйонам людей отримувати готівку в умовах аварійних відключень електрики. У жовтні українці отримали готівки на касі на 12% більше - на 1,6 млрд грн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив член правління з питань малого та середнього бізнесу ПриватБанку Євген Заіграєв.

За його словами, у жовтні при майже незмінному в порівнянні з вереснем загальному обсягу оплат картками, українці отримали готівки на касі на 12% більше - на 1,6 млрд грн.

“Саме ця послуга в умовах аварійних відключень електрики та повітряних тривог дозволяє мільйонам людей за необхідності отримувати готівку без зайвої небезпеки на пошук банкомату чи банківського відділення, - відзначив Заіграєв.

Загалом у жовтні українці більше платили картками за паливо - обсяги безготівкових оплат на АЗС зросли за місяць на 12,7%, та іжу - на 3,5%. Меньше купували у жовтні одяга, взуття та інших промислових товарів - на 5,7%, а також електроніки і побутової техніки на 5%

За останній місяць український бізнес продовжив активно нарощувати мережу безготівкових розрахунків - за останній місяць торговці та підприємці встановили 5,5 тисяч нових терміналів ПриватБанку.

Зазначимо, що згідно постанови уряду, з 1 січня 2023 року всі торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв).

Нагадаємо, за 9 місяців 2022 року обсяг виданої власникам карток українських банків готівки через банкоматну мережу ПриватБанку склав 606,2 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько