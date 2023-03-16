В НБУ убеждены, что банки больше не будут сталкиваться с задержками выплат компенсаций по госпрограммам

На сегодняшний день поступления иностранных кредитов и грантов достаточно регулярны, чтобы избежать задержек в выплате государством компенсаций банкам по госпрограммам, сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный в ответ на вопрос delo.ua. Прежде всего, речь идет о программе "5-7-9".

"В целом Украина с начала года получила более $6 млрд помощи и финансовой поддержки в эквиваленте. Согласитесь, сумма существенная… Кроме того, в рамках наших договоренностей с МВФ, программа структурируется таким образом, что покрывает соответственно большую часть потребностей именно за счет поддержки, которую нам предоставляют международные партнеры", – отметил он.

Пышный напомнил, что речь идет и о кредитах, и о грантах, но в регуляторе и Кабмине работают над увеличением доли именно грантовой помощи.

"Так что мы не видим сокращения поддержки со стороны наших международных партнеров", – сказал глава НБУ. Как добавил его заместитель Юрий Гелетий, поддержка действительно ритмичная, что способствует, в частности, увеличению резервов на проведение валютных интервенций для удержания стабильного курса.

"С финансовым наполнением программы "5-7-9" не должно быть никаких промедлений, ведь эта программа является одним из основных драйверов по наращиванию кредитования. И я уверен, что так будет и в этом году. И я уверен, что вопрос адекватного фондирования этой программы со стороны правительства будет обеспечено", – ответил Гелетий.

Напомним, недавно Кабмин внес изменения в Порядок предоставления финансовой помощи в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Принятыми изменениями продолжено предоставление государственной поддержки бизнеса, в частности аграриям, которые получили кредиты в рамках проведения посевной кампании в 2022 году.