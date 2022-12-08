В ноябре украинцы больше покупали техники и снимали наличные деньги на кассах, меньше платили карточками за еду и рестораны

В ноябре украинцы на 15% больше, чем в октябре, платили картами в сети торговых терминалов ПриватБанка за покупку электроники и бытовой техники.

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Об этом сообщил член правления ПриватБанка по малому и среднему бизнесу Евгений Заиграев.

По его словам, ощутимый рост покупок техники до 3,8 млрд грн обусловлен традиционным периодом распродаж "черной пятницы". Наиболее популярными товарами стали павербанки и другая техника для автономного энергообеспечения.

Также в ноябре украинцы больше тратили на горючее - оплаты картами на АЗС по сравнению с октябрем выросли на 7,6% до 2,7 млрд грн, меньше тратили с карточек на еду (-9,6%, 22,1 млрд грн), лекарства (-4%, 3,1 млрд грн) и кафе и рестораны (-12,4%, 3,1 млрд грн).

В условиях перебоев с поставкой электричества набирает популярность услуга снятия наличных денег на кассе. За ноябрь через торговые терминалы ПриватБанка украинцы получили наличные на кассах торговых точек на 43% больше по сравнению с октябрем на сумму 2,3 млрд грн.

За последний месяц этой услугой воспользовались почти 1,5 миллиона украинцев, средняя сумма полученных наличных кассах немного превышает 1,5 тыс. грн.

В целом из-за аварийных перебоев с электричеством объемы оплат покупок картами в ноябре были меньше, чем в октябре на 5,1% (51 млрд грн).

Напомним, за неделю скидок с 21 по 27 ноября украинцы приобрели товаров через ПриватБанк на 11,4 млрд грн, а через терминалы было совершено более 32 млн транзакций.