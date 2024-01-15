В отделениях ПриватБанка будут собирать пластиковые крышечки для закупки дронов для ВСУ

Приватбанк и БФ "ОВЕС" запустили благотворительный экологический проект, предусматривающий сбор пластиковых бытовых крышек от пищевых продуктов в 240 отделениях Приватбанка – в Киеве, Днепре и Львове – и передачу их на перерабатывающие заводы. Все вырученные средства будут направлены на закупку БПЛА для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Как отмечают в финучреждении, по предварительным расчетам, ежемесячно клиенты банка могут собирать почти 15 тонн пластиковых крышек, выручка за переработку которых будет равна стоимости 10 дронов.

"Сегодня каждый украинец приобщается к благотворительному собранию и помогает приближать Победу своим трудом и донатами. Этот проект предоставляет еще один способ поддержать наших военных и в то же время оказывает экологический эффект от переработки пластиковых отходов. Такими небольшими шагами мы можем решить большие дела. Надеемся, что присоединение банка к этому проекту получит поддержку общества, ведь вместе мы – сила», – отмечает руководитель коммуникаций Приватбанка Олеся Жулинская.

Она добавляет, что раздельная сортировка и переработка бытовых отходов поможет украинцам сделать важные шаги по преодолению дисбаланса в экологической сфере и поддержанию окружающей среды в надлежащем состоянии. Внедрение экологического проекта важно еще и потому, что позволяет решить вопрос увеличения сбора средств для защитников страны.

"Война в Украине имеет экологические последствия для многих стран, которые будут испытывать будущие поколения еще много лет после победы. Каждый из нас может помочь не только сохранить природу в состоянии, пригодном для жизни человека, но и привлечь дополнительные ресурсы для помощи ВСУ", - подчеркивает исполнительный директор фонда Татьяна Руденко.