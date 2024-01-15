У відділеннях Приватбанку збиратимуть пластикові кришечки для закупівлі дронів для ЗСУ

Приватбанк і БФ "ОВЕС" запустили благодійний екологічний проєкт, який передбачає збір пластикових побутових кришок від харчових продуктів у 240 відділеннях Приватбанку - у Києві, Дніпрі і Львові - та передачу їх на переробні заводи. Усі вирученні кошти будуть направлені на закупівлю БПЛА для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Як наголошують в фінустанові, за попередніми розрахунками, щомісяця клієнти банку можуть збирати майже 15 тон пластикових кришок, виручка за переробку яких дорівнюватиме вартості 10 дронів.

"Сьогодні кожен українець долучається до благодійних зборів і допомагає наближати Перемогу своєю працею і донатами. Цей проєкт надає ще один спосіб підтримати наших військових і в той же час має екологічний ефект від переробки пластикових відходів. Такими невеликими кроками ми можемо вирішити великі справи. Сподіваємося, що долучення банку до цього проєкту отримає підтримку суспільства, адже разом ми - сила", - зазначає керівниця комунікацій Приватбанку Олеся Жулинська.

Вона додає, що роздільне сортування і переробка побутових відходів допоможе українцям зробити важливі кроки для подолання дисбалансу в екологічній сфері та підтримання довкілля в належному стані. Впровадження екологічного проєкту важливе ще й тому, що дозволяє вирішити питання збільшення збору коштів для захисників країни.

"Війна в Україні має екологічні наслідки для багатьох країн, які відчуватимуть майбутні покоління ще багато років після перемоги. Кожен з нас може посильно допомогти не тільки зберегти природу в стані, придатному для життя людини, а ще і залучити додаткові ресурси для допомоги ЗСУ",- наголошує виконавчий директор фонду Тетяна Руденко.