В ПриватБанке очередной сбой: что известно

Сегодня, 12 мая, в мобильном приложении государственного финансового учреждения ПриватБанк произошел сбой.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Клиенты Приват24 сейчас сталкиваются с временными трудностями при авторизации в приложении и веб версии электронного банка.

"Наши специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу Приват24. Берем и побеждаем!", - сообщает пресс-служба финучреждения.

Отметим, последний раз сбой в работе ПриватБанка произошел 23 апреля.