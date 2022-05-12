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В ПриватБанке очередной сбой: что известно

Клиенты Приват24 сейчас сталкиваются с временными трудностями при авторизации
Клиенты Приват24 сейчас сталкиваются с временными трудностями при авторизации

Сегодня, 12 мая, в мобильном приложении государственного финансового учреждения ПриватБанк произошел сбой.

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Клиенты Приват24 сейчас сталкиваются с временными трудностями при авторизации в приложении и веб версии электронного банка.

"Наши специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу Приват24. Берем и побеждаем!", - сообщает пресс-служба финучреждения.

Отметим, последний раз сбой в работе ПриватБанка произошел 23 апреля.

Автор:
Светлана Манько