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У ПриватБанку черговий збій: що відомо
Сьогодні, 12 травня, у мобільному додатку державної фінансової установи "ПриватБанк" стався збій.
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Клієнти Приват24 зараз стикаються з тимчасовими труднощами при авторизації у додатку та веб версії електронного банку.
"Наші фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24. Беремо та перемагаємо!", - повідомляє прес-служба фінустанови.