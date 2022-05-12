У ПриватБанку черговий збій: що відомо

Сьогодні, 12 травня, у мобільному додатку державної фінансової установи "ПриватБанк" стався збій.

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Клієнти Приват24 зараз стикаються з тимчасовими труднощами при авторизації у додатку та веб версії електронного банку.

"Наші фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24. Беремо та перемагаємо!", - повідомляє прес-служба фінустанови.