В Украине вырос спрос на использование BankID: с начала года осуществлено 16,1 млн идентификаций

Общее количество успешных электронных идентификаций, осуществленных с использованием Системы BankID НБУ, в январе-марте 2024 года выросло на 16% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 16,1 млн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

16,1 млн успешных идентификаций

Отмечается, что регулятор наблюдает постоянный рост спроса на использование Системы BankID НБУ как способ удаленной идентификации и верификации пользователей для получения доступа к широкому спектру дистанционных услуг в Украине.

Так, за I квартал 2024 года общее количество успешных электронных идентификаций, осуществленных с использованием Системы BankID НБУ, составило 16,1 млн, что на 16% больше, чем в IV квартале 2023 года.

Как отмечается в регуляторе, сейчас это наибольшее количество успешных идентификаций за квартальный период с начала работы системы.

Система BankID НБУ насчитывает 142 участника

Кроме того, в течение I квартала 2024 года к системе подключены восемь новых абонентов – поставщиков услуг. Речь идет о небанковских финансовых учреждениях, работающих в сфере онлайн-кредитования, уточнили в НБУ.

В настоящее время Система BankID НБУ насчитывает 142 участника: 38 банков-идентификаторов и 104 абонента – предоставлятели услуг.

Усовершенствование BankID

В то же время, Национальный банк не останавливается на достигнутом и продолжает заботиться об эффективном развитии системы.

"Мы работаем над внедрением нового функционала – автоматизированной процедурой рассмотрения споров, которая будет доступна в личном кабинете абонента. Это должно существенно упростить взаимодействие между коммерческими абонентами в части обжалования электронных идентификаций. Диалог между поставщиком услуг и банком-идентификатором будет происходить в удобном электронном". – сказала заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Ольга Василева.

Напомним, что 99,9% клиентов, у которых открыты счета в банках, имеют возможность доступа к широкому спектру удаленных услуг через Систему BankID НБУ. Во время полномасштабной войны Система BankID НБУ позволяет миллионам украинцев дистанционно получать публичные финансовые и другие коммерческие услуги.

Напомним, " Действие" совместно с НБУ вводит процесс мультишеринга документов. Эта инновация позволит гражданам делиться не только цифровыми копиями документов, но и справками о доходах с помощью нескольких щелчков.

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