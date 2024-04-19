В Україні зріс попит на використання BankID: з початку року здійснено 16,1 млн ідентифікацій

Загальна кількість успішних електронних ідентифікацій, які були здійснені з використанням Системи BankID НБУ, у січні-березні 2024 року зросла на 16% порівняно з попереднім кварталом та становила 16,1 млн.

Про це повідомляє Національний банк України.

16,1 млн успішних ідентифікацій

Зазначається, що регулятор спостерігає постійне зростання попиту на використання Системи BankID НБУ як способу віддаленої ідентифікації та верифікації користувачів для отримання доступу до широкого спектру дистанційних послуг в Україні.

Так, за І квартал 2024 року загальна кількість успішних електронних ідентифікацій, які були здійснені з використанням Системи BankID НБУ, становила 16,1 млн, що на 16% більше, ніж у IV кварталі 2023 року.

Як зауважують у регуляторі, наразі це найбільша кількість успішних ідентифікацій за квартальний період з початку роботи системи.

Система BankID НБУ налічує 142 учасники

Крім того, упродовж I кварталу 2024 року до системи підключено вісім нових абонентів – надавачів послуг. Йдеться про небанківські фінансові установи, які працюють у сфері онлайн-кредитування, уточнили в НБУ

Тож наразі Система BankID НБУ налічує 142 учасники: 38 банків-ідентифікаторів та 104 абоненти – надавачі послуг.

Вдосконалення BankID

Водночас Національний банк не зупиняється на досягнутому та продовжує дбати про ефективний розвиток системи.

"Ми працюємо над упровадженням нового функціоналу – автоматизованою процедурою розгляду спорів, що буде доступною в особистому кабінеті абонента. Це має суттєво спростити взаємодію між комерційними абонентами в частині оскарження електронних ідентифікацій. Діалог між надавачем послуг і банком-ідентифікатором відбуватиметься в зручному електронному середовищі", – сказала заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Ольга Василєва.

Нагадаємо, що 99,9% клієнтів, у яких відкриті рахунки в банках, мають можливість доступу до широкого спектру віддалених послуг через Систему BankID НБУ. Під час повномасштабної війни Система BankID НБУ дає змогу мільйонам українців дистанційно отримувати публічні фінансові та інші комерційні послуги.

Нагадаємо, "Дія" спільно з НБУ запроваджує процес мультишерингу документів. Ця інновація дозволить громадянам ділитися не лише цифровими копіями документів, а й довідками про доходи за допомогою кількох кліків.

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