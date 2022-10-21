Верховный суд подтвердил законность ликвидации банка "Новый"

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 18 октября оставил без удовлетворения кассационную жалобу акционера банка "Новый" и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми было полностью отказано в отмене решений Национального банка об отказе в согласовании плана прекращения банковской деятельности и об отнесении этого банка к неплатежеспособным.

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Как указывают в НБУ, постановление Верховного суда является окончательным в указанном судебном деле и обжалованию не подлежит. Истцом в этом деле был владелец 18,3297% акций банка - государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля".

НБУ приветствует такое решение Верховного суда как законное и обоснованное. В частности, суд подтвердил, что по состоянию на 11 июля 2017 размер регулятивного капитала банка "Новый" составлял менее одной трети от минимального уровня, установленного регулятором. Таким образом, у Нацбанка были все правовые основания для принятия решения об отнесении банка "Новый" к категории неплатежеспособных.

НБУ отказал в согласовании плана прекращения банковской деятельности "Нового" и принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных 13 июля 2017 именно по указанному основанию.

Окружной административный суд Киева 3 марта 2021 года отказал в удовлетворении административного иска КБ "Южное", а 26 июля того же года решение подтвердил Шестой апелляционный административный суд.

Отметим, что ликвидация банка "Новый", начавшаяся 1 сентября 2017 года, была завершена 28 декабря 2020 года, то есть такого юридического лица уже почти два года не существует.