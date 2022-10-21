Верховний суд підтвердив законність ліквідації банку "Новий"

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 18 жовтня залишив без задоволення касаційну скаргу акціонера банку "Новий" та залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, якими було повністю відмовлено в скасуванні рішень Національного банку України про відмову в погодженні плану припинення банківської діяльності та про віднесення цього банку до неплатоспроможних.

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Як вказують у НБУ, постанова Верховного суду є остаточною в зазначеній судовій справі та оскарженню не підлягає. Позивачем у цій справі є власник 18,3297% акцій банку - державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля".

НБУ вітає таке рішення Верховного суду як законне та обґрунтоване. Зокрема, суд підтвердив, що станом на 11 липня 2017 року розмір регулятивного капіталу банку "Новий" становив менше однієї третини від мінімального рівня, установленого регулятором. Таким чином, Нацбанк мав всі правові підстави для прийняття рішення про віднесення банку "Новий" до категорії неплатоспроможних.

НБУ відмовив у погодженні плану припинення банківської діяльності "Нового" та прийняв рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних 13 липня 2017 року саме з зазначеної підстави.

Окружний адміністративний суд Києва 3 березня 2021 року відмовив у задоволені адміністративного позову КБ "Південне", а 26 липня того ж року рішення підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд.

Зазначимо, що ліквідація банку "Новий", що розпочалася 1 вересня 2017 року, була завершена 28 грудня 2020 року, тобто такої юридичної особи немає вже майже два роки.