За год Приватбанк нарастил средства клиентов почти в полтора раза

В 2022 году государственный Приватбанк увеличил объем средств клиентов с 325,3 млрд грн до 472 млрд грн. Иными словами, прирост составил 45%, сообщила заместитель председателя "Привата" по вопросам финансов Анна Самарина. На это повлияли два фактора: поступления на счета самих клиентов (117,6 млрд. грн.) и влияние изменения валютного курса (29,1 млрд грн.).

"Эти почти 150 млрд грн прироста – отражение доверия клиентов к нам как стабильному банку. Это – их средства, которые они нам доверили. Конечно, в первые месяцы войны большим фактором были ограничения, которые ввел Нацбанк на снятие средств со счетов. И это помогло банковской системе удержать ликвидность", – отметила она.

Однако сейчас ситуация стабилизировалась. Несмотря на либерализацию, по ее словам, клиенты спокойно реагируют на рынок и больше доверяют банкам, держа там деньги.

Что касается активов, то Приватбанк нарастил их с 407,3 млрд грн в начале прошлого года до 549,7 млрд грн на начало этого (прирост – 35%). На увеличение показателя повлияло следующее:

Увеличение ликвидных активов (без влияния изменения) – 110,3 млрд грн;

Дополнительные инвестиции в ОВГЗ – 17,2 млрд грн;

Смена кредитного портфеля бизнеса – 10,1 млрд грн;

Смена кредитного портфеля физлиц – "минус" 0,9 млрд грн;

Другие факторы – 5,7 млрд грн;

"Эти 110,3 млрд грн – это увеличение ликвидных активов. Во-первых, это касса. В первые дни войны все побежали в банкоматы. И мы почувствовали это больше всего. Во-вторых, это корреспондентские счета в НБУ и депозитные сертификаты НБУ, которые обеспечивают ликвидность и возможность рассчитаться с клиентом по первому требованию", – добавила Самарина.

Что касается увеличения кредитного портфеля бизнеса, то, конечно, речь идет прежде всего об аграриях и государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Вместе с тем "Приват" сократил чистую прибыль на дивиденды в госбюджете. Так, если к началу прошлого года чистая прибыль составляла 35,1 млрд грн, то в конце – 30,2 млрд грн (падение – 14%). На 1 января 2022-го дивиденды составляли 28 млрд грн, то на 31 декабря – 24,2 млрд грн.

Результат от обслуживания клиентов и управления ликвидностью

Напомним, с начала года украинские аграрии получили около 30 млрд грн банковских кредитов на развитие хозяйств. По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" 4,5 тыс. агропредприятий получили 16,6 млрд грн.