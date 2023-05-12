За рік Приватбанк наростив кошти клієнтів майже в півтора раза

Протягом 2022 року державний Приватбанк збільшив обсяг коштів клієнтів з 325,3 млрд грн до 472 млрд грн. Інакше кажучи, приріст склав 45%, повідомила заступник голови "Привату" з питань фінансів Ганна Самаріна. На це вплинуло два фактори: надходження на рахунки самих клієнтів (117,6 млрд грн) та вплив зміни валютного курсу (29,1 млрд грн).

"Ці майже 150 млрд грн приросту – відображення довіри клієнтів до нас як стабільного банку. Це – їхні кошти, які вони нам довірили. Звичайно, в перші місяці війни великим фактором були обмеження, які ввів Нацбанк на зняття коштів з рахунків. І це допомогло банківській системі втримати ліквідність", – зауважила вона.

Проте зараз ситуація стабілізувалася. Попри лібералізацію, за її словами, клієнти спокійно реагують на ринок і більше довіряють банкам, тримаючи там кошти.

Що ж стосується активів, то Приватбанк наростив їх з 407,3 млрд грн на початку минулого року до 549,7 млрд грн на початок цього (приріст – 35%). На збільшення показника вплинуло наступне:

Збільшення ліквідних активів (без впливу зміни) – 110,3 млрд грн;

Додаткові інвестиції в ОВДП – 17,2 млрд грн;

Зміна кредитного портфеля бізнесу – 10,1 млрд грн;

Зміна кредитного портфеля фізосіб – "мінус" 0,9 млрд грн;

Інші фактори – 5,7 млрд грн;

"Ці 110,3 млрд грн – це збільшення ліквідних активів. По-перше, це каса. У перші дні війни всі побігли до банкоматів. І ми відчули це найбільше. По-друге, це кореспондентські рахунки в НБУ й депозитні сертифікати НБУ, які забезпечують ліквідність і можливість розрахуватись з клієнтом за першої вимоги", – додала Самаріна.

Що ж до збільшення кредитного портфеля бізнесу, то, звісно, йдеться передовсім про аграріїв та державну програму "Доступні кредити 5-7-9".

Разом з тим "Приват" скоротив чистий прибуток на дивіденди в держбюджет. Так, якщо на початок минулого року чистий прибуток складав 35,1 млрд грн, то наприкінці – 30,2 млрд грн (падіння – 14%). На 1 січня 2022-го дивіденди складали 28 млрд грн, то на 31 грудня – 24,2 млрд грн.

Результат від обслуговування клієнтів та управління ліквідністю

Нагадаємо, з початку року українські аграрії отримали майже 30 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств. За державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” 4,5 тис. агропідприємств отримали 16,6 млрд грн.