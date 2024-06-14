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Акционеры Tesla выплатят Маску 56 миллиардов долларов

Акционеры Tesla выплатят Маску 56 миллиардов долларов
Акционеры Tesla выплатят Маску 56 миллиардов долларов. Фото: скриншот

Акционеры Tesla одобрили платежный пакет генерального директора Илона Маска в размере 56 миллиардов долларов, подчеркивающий поддержку, которой Маск пользуется со стороны розничных инвесторов Tesla.

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Об этом пишет Reuters.

Поздним вечером в среду он сообщил, что предложения получили огромную поддержку.

Одобрение подавляющим большинством акционеров наибольших условий вознаграждения в корпоративной истории США может развеять беспокойство инвесторов по поводу будущего Маска в компании, а также предоставить производителю электромобилей двигателей в его борьбе за отмену судебного решения об аннулировании зарплатного пакета.

Однако это одобрение не решает иска о пакете зарплат в суде штата Делавер, который, по мнению некоторых юридических экспертов, может растянуться на месяцы. В январе судья признал жалованье недействительным, назвав его непостижимым.

"Даже если акционеры одобрят старый пакет, неясно, признает ли суд Делавера это голосование действительным", - сказал Адам Бадави, профессор права в Калифорнийском университете в Беркли.

Издание пишет, что Маск еще может столкнуться с новыми судебными исками по пакету, который станет крупнейшим в корпоративной истории США. Акционеры проголосовали за этот пакет в 2018 году.

"Это еще не закончено", - сказал Брайан Квинн, профессор юридической школы Бостонского колледжа. По его словам, судья из Делавера тщательно проанализирует голосование и потребует от Tesla доказать, что процесс не был принудительным или ненадлежащим образом под влиянием Маска.

Напомним, ранее глава правления Tesla Робин Денхолм обратилась к акционерам компании с призывом одобрить премию Илона Маска в размере $56 миллиардов, в противном случае они рискуют потерять его.

Перед этим ряд прокси-фирм рекомендовали не одобрять эту выплату. Однако досрочное голосование показывает, что акционеры склонны к тому, чтобы заплатить Маску. Сообщается, что около 25% акционеров компании уже проголосовали, из них 80% были за.

Автор:
Татьяна Гойденко