Акціонери Tesla виплатять Маску 56 мільярдів доларів

Акціонери Tesla схвалили платіжний пакет генерального директора Ілона Маска в розмірі 56 мільярдів доларів, що підкреслює підтримку, якою Маск користується з боку роздрібних інвесторів Tesla.

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Про це пише Reuters.

Пізно ввечері в середу він повідомив, що пропозиції отримали величезну підтримку.

Схвалення переважною більшістю акціонерів найбільших умов винагороди в корпоративній історії США може розвіяти занепокоєння інвесторів щодо майбутнього Маска в компанії, а також надати виробнику електромобілів рушій в його боротьбі за скасування судового рішення про анулювання зарплатного пакета.

Проте, це схвалення не вирішує позову щодо пакету зарплат у суді штату Делавер, який, на думку деяких юридичних експертів, може розтягнутися на місяці. У січні суддя визнав платню недійсною, назвавши її незбагненною.

"Навіть якщо акціонери схвалять старий пакет, неясно, чи визнає суд Делавера це голосування дійсним", - сказав Адам Бадаві, професор права в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Видання пише, що Маск ще може зіткнутися з новими судовими позовами щодо пакету, який стане найбільшим в корпоративній історії США. Акціонери проголосували за цей пакет у 2018 році.

"Це ще не закінчено", — сказав Браян Квінн, професор юридичної школи Бостонського коледжу. За його словами, суддя з Делаверу ретельно проаналізує голосування та вимагатиме від Tesla довести, що процес не був примусовим або неналежним чином під впливом Маска.

Нагадаємо, раніше голова правління Tesla Робін Денхолм звернулася до акціонерів компанії з закликом схвалити премію Ілона Маска у розмірі $56 мільярдів, інакше вони ризикують втратити його.

Перед цим ряд проксі-фірм рекомендували не схвалювати цю виплату. Однак дострокове голосування вказує на те, що акціонери схильні до того, щоб заплатити Маску. Повідомляється, що близько 25% акціонерів компанії вже проголосували, з них 80% були за.