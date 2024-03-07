АМКУ дал разрешение "Автомагистраль-Юг" на покупку мостостроительной компании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 7 марта предоставил разрешение компании "Автомагистраль-Юг" на приобретение контрольного пакета в уставном капитале ООО "Объединенная мостостроительная компания".

Об этом идет речь на сайте регулятора.

"Предоставлено разрешение на приобретение ООО "Автомагистраль-Юг" доли в уставном капитале ООО "Объединенная мостостроительная компания", обеспечивающее превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - сообщают в АМКУ.

Согласно данным YouControl, "Объединенную мостостроительную компанию" через немецкую Bonum Pontem GmBH контролирует бизнесмен Михаил Беккер. Она является владельцем нескольких предприятий, специализирующихся на строительстве мостов. По итогам 2023 года компания получила чистый доход в 12,3 млн грн (7,6 млн грн в 2022 году), активы на конец 2023 года оценивались в 22,3 млн грн.

"Автомагистраль-Юг" с 2023 года официально принадлежит бизнесмену Александру Бойко.

Добавим, что "Автомагистраль-Юг" – главный подрядчик инициативы Владимира Зеленского "Большая стройка". В 2020 году компания выиграла тендеров на 28,8 млрд грн – почти столько же, сколько три ближайших конкурента вместе взятых, писал Forbes.

В феврале 2022 года, за две недели до начала полномасштабного вторжения РФ "Автомагистраль-Юг" уже получала разрешение АМКУ на приобретение "Объединенной мостостроительной компании". Однако тогда соглашение не было реализовано.