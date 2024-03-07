АМКУ дав дозвіл "Автомагістраль-Південь" на купівлю мостобудівельної компанії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 7 березня надав дозвіл компанії "Автомагістраль-Південь" на придбання контрольного пакета у статутному капіталі ТОВ "Об’єднана мостобудівельна компанія".

Про це йдеться на сайті регулятора.

"Надано дозвіл на придбання ТОВ "Автомагістраль-Південь" частки у статутному капіталі ТОВ "Об’єднана мостобудівельна компанія", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - повідомляють в АМКУ.

Згідно з даними YouControl, "Об’єднану мостобудівельну компанію" через німецьку Bonum Pontem GmBH контролює бізнесмен Михайло Беккер. Вона є власником кількох підприємств, що спеціалізуються на будівництві мостів. За підсумками 2023 року компанія отримала чистий дохід у 12,3 млн грн (7,6 млн грн у 2022-му), активи на кінець 2023 року оцінювались у 22,3 млн грн.

"Автомагістраль-Південь" з 2023 року офіційно належить бізнесмену Олександру Бойко.

Додамо, що "Автомагістраль-Південь" – головний підрядник ініціативи Володимира Зеленського "Велике будівництво". У 2020 році компанія виграла тендерів на 28,8 млрд грн – майже стільки ж, скільки три найближчих конкуренти разом узятих, писав Forbes.

У лютому 2022 року, за два тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ ,"Автомагістраль-Південь" вже отримувала дозвіл АМКУ на придбання "Об’єднаної мостобудівельної компанії". Однак тоді угода не була реалізована.