Анатолий Редер, СЕО ИнтерХим: "Вклад в образование — залог стабильности наукоемкого бизнеса"

Украинская фармацевтическая компания ИнтерХим во время полномасштабного вторжения инвестировала около 20 млн грн в поддержку и развитие отечественного образования.

Как отмечают на предприятии, задача исследовать собственную деятельность в области образования и выделить ее из общей массы благотворительных проектов была интересным и полезным вызовом. Одесский производитель лекарства известен активной благотворительной позицией и многочисленными проектами корпоративной социальной ответственности. Компания также входит в список крупнейших донаторов страны.

По состоянию на 2025 год ИнтерХим направил около 300 млн грн на помощь пострадавшим и Силам безопасности и обороны, из которых 250 млн – с начала полномасштабного вторжения. Представители компании отмечают: в условиях вызовов, вызванных войной, корпоративная благотворительность особенно важна.

СЕО ИнтерХим Анатолий Редер во время награждения за помощь ВСУ. Фото: ИнтерХим

По запросу редакции Delo.ua и Киевской школы экономики производитель поделился наработками из образовательного вектора собственной благотворительной деятельности. Среди направлений и основных получателей помощи отметили:

профильные украинские вузы;

заведения среднего образования и интернаты для детей с инвалидностью;

дополнительное образование и квалификации своих работников;

международную деятельность по привлечению иностранных инвестиций в Украину, в частности, образовательную отрасль;

проекты на пересечении образования и культурного наследия.

По словам генерального директора ИнтерХима Анатолия Редера, вклад в образование - залог стабильности наукоемкого бизнеса, вклад в будущие кадры компании.

"Фармацевтическое производство – достаточно специфическая отрасль, наукоемкий бизнес, нуждающийся в настоящих профессионалах, не только с дипломом, но и со профессиональными знаниями и умениями. За период 2022-2025 годов мы вложили в образовательное направление около 20 млн грн. Такая поддержка образовательных учреждений с нашей стороны длится десятилетиями. Благодаря партнерству с сильными профильными вузами мы расширяем штат, избегаем дефицита кадров, поощряем развитие в нашей отрасли и создаем благоприятные для этого условия. Речь о стипендиях, премиях, стажировках, экскурсиях, финансировании образовательных проектов, помощи с оборудованием, восстановлением и обустройством лабораторий, аудиторий и так далее. От этого зависит уровень будущих специалистов", – комментирует глава компании.

ОНУ имени Мечникова

С Одесским национальным университетом имени Ильи Мечникова, недавно отметившего 160 лет со дня основания, ИнтерХим объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество. Это учебное заведение – альма-матер для многих работников одесского предприятия. Так, весь директорат компании – выпускники этого университета.

К примеру, Игорь Стельмах, директор по производству ИнтерХим, специалист в области органической химии, теоретической химии, стереохимии и хемоинформатики ранее был здесь доцентом химического факультета. Именно под его руководством в свое время создавался компьютерный класс на химфаке. В то же время, СЕО ИнтерХим Анатолий Редер – почетный профессор заведения, в прошлом закончил его с красным дипломом.

Студенты на экскурсии по производственному комплексу. Фото: ИнтерХим

Компания является основателем ежемесячных стипендий для студентов-химиков и повышенных стипендий для талантливых ученых, помогает с ремонтом учебных помещений, закупкой оборудования и другими неотложными расходами, сопровождает спонсорские взносы. Доброй и регулярной традицией также являются экскурсии и стажировка студентов-химиков на производстве.

Харьковский НФаУ

Подобное плодотворное и долгосрочное партнерство ИнтерХим имеет и с Харьковским национальным фармацевтическим университетом, который скоро отметит 104 года деятельности. Предприятие долгое время сотрудничает с профильным учебным заведением, клинико-диагностическим центром НФаУ, сотрудниками профильных кафедр и оказывает спонсорскую поддержку деятельности университета.

В 2022 году в честь годовщины НФаУ ИнтерХим принял участие в финансировании стипендиального образовательного проекта для будущих фармацевтов.

Глава ИнтерХим с ректором НФаУ на 100-летнем юбилее заведения. Фото: ИнтерХим

ФХИ имени Богатского НАНУ

Физико-химический институт имени Алексея Богатского Национальной академии наук Украины является партнером и научным вдохновителем ИнтерХима с самого начала деятельности компании.

Незаурядные научные знания, совместные разработки оригинальных субстанций и высшие государственные знаки отличия в области науки и техники объединяют институт и фармпроизводителя уже более трех десятилетий.

Именно здесь в 1980-х годах глава ИнтерХима Анатолий Редер получил звание кандидата химических наук, прежде чем отправиться на стажировку в ведущие университеты Великобритании.

Там он откажется от дальнейшей блестящей научной карьеры, чтобы положить начало уникальному фармпроизводству в родной стране бок о бок с друзьями. Сейчас компания занимается ремонтом и обустройством лабораторий, кабинетов, конференцзала института и так далее.

Фармпроизводитель не остается в стороне от начального и среднего образования, поддерживая специализированные школы и интернаты. Кроме того, в 2023 году компания присоединилась к инициативе United24 под названием The Power of Unity.

Гендиректор ИнтерХима на Richard Branson Charity Dinner. Фото: ИнтерХим

В рамках проекта руководитель предприятия лично посетил благотворительный вечер сэра Ричарда Бренсона в Нью-Йорке, где присутствующие совместно собрали средства на восстановление уничтоженной школы в Марьяновке Киевской области. Это был лишь один из многих проектов United24, поддержанных производителем, суммарно более чем на 12 млн грн.

Внутри ИнтерХима

Сегодня на предприятии работает около 1000 человек. Их комфорту и благоприятным условиям труда в компании уделяют особое внимание. Два года подряд ИнтерХим входит в Рейтинг лучших работодателей, в частности в 2024-м, одержав победу в специальной номинации "Эффективные решения в управлении".

Фармпроизводитель стратегически подходит к HR, вкладывается в социальный пакет для работников, надлежащее устройство рабочего пространства, стажировку, стипендии, привлекает специалистов с прифронтовых территорий.

Специалисты ОДО ИнтерХим за работой. Фото: ИнтерХим

Логичным продолжением этих усилий является внутреннее образование: повышение квалификации фармацевтических специалистов, работников, занятых на производстве, курсы, семинары и конференции.

Поддерживаются и все учебные программы, которые были до войны, в частности бесплатные курсы английского языка English Speaking Club в ИнтерХиме успешно действуют уже два десятилетия.

Культурно-образовательная и международная деятельность

Особое отношение в компании к инициативам на пересечении образования и сохранении культурного наследия. Речь о масштабном проекте осушки сооружений Софии Киевской, который ИнтерХим воплотил совместно с партнерами. Впоследствии компания подарила Софийскому собору специальную 3D-призму для демонстрации объемной голограммы подлинного лица Ярослава Мудрого.

Анатолий Редер представляет кейс князя Ярослава на Business Wisdom Summit. Фото: ИнтерХим

Это создало условия для повышения знаний широкого круга украинцев об объективном историческом наследии, которое враг веками переписывал. В ИнтерХиме уверены, что во времена, когда образование предполагает восстановление утраченных и искаженных исторических знаний, такой вклад чрезвычайно ценен.

Поэтому компания присоединилась и к проекту "Бориветер. Восстановление", во время которого 15 художников воссоздали мозаичное панно Аллы Горской, разрушенное россиянами в Мариуполе в 2022 году. Инициативу реализовали при поддержке Фонда Аллы Горской и Виктора Закрецкого, ГО Ukraine WoW и украинского бизнеса.

ИнтерХим изначально присоединился к инициативе, став хранителем части воспроизведенного шедевра. Полноразмерную копию мозаики недавно представил в Лондоне Александр Усик.

Компания продолжает попытки улучшения образовательной среды через международную деятельность. Так, СЕО ИнтерХим Анатолий Редер принимает участие в работе Business Advisory Council (BAC) как постоянный делегат от Украины.

CEO ИнтерХим на первом заседании BAC в ходе URC 2024. Фото: ИнтерХим

Это совещательный орган Ukraine Donor Platform, совместно созданный ЕС, Украиной и G7, работающий над улучшением бизнес-среды страны и привлечением иностранных инвестиций, в частности в образовательную отрасль.