Анатолій Редер, СЕО ІнтерХім: "Вклад в освіту — запорука стабільності наукомісткого бізнесу"

Українська фармацевтична компанія ІнтерХім під час повномасштабного вторгнення інвестувала близько 20 млн грн у підтримку та розвиток вітчизняної освіти.

Як зазначають на підприємстві, завдання дослідити власну діяльність в галузі освіти та виокремити її із загальної маси благодійних проєктів було цікавим і корисним викликом. Одеський виробник ліків знаний активною доброчинною позицією та численними проєктами корпоративної соціальної відповідальності. Компанія також входить до переліку найбільших донаторів країни.

Станом на 2025 рік ІнтерХім спрямував близько 300 млн грн на допомогу постраждалим і Силам безпеки та оборони, з яких 250 млн - з початку повномасштабного вторгнення. Представники компанії наголошують: в умовах викликів, спричинених війною, корпоративна благодійність є особливо важливою.

СЕО ІнтерХім Анатолій Редер під час нагородження за допомогу ЗСУ. Фото: ІнтерХім

На запит редакції Delo.ua та Київської школи економіки виробник поділився напрацюваннями з освітнього вектора власної благодійної діяльності. Серед напрямів та основних отримувачів допомоги відзначили:

профільні українські виші;

заклади середньої освіти та інтернати для дітей з інвалідністю;

додаткову освіту та підвищення кваліфікації своїх працівників;

міжнародну діяльність із залучення іноземних інвестицій в Україну, зокрема освітню галузь;

проєкти на перетині освіти й збереження культурної спадщини.

За словами генерального директора ІнтерХіму Анатолія Редера, вклад в освіту — запорука стабільності наукомісткого бізнесу, вклад у майбутні кадри компанії.

"Фармацевтичне виробництво – доволі специфічна галузь, наукомісткий бізнес, що потребує справжніх професіоналів, не лише з дипломом, а й з фаховими знаннями та вміннями. За період 2022-2025 років ми вклали в освітній напрям близько 20 млн грн. Така підтримка освітніх закладів з нашого боку триває десятиліттями. Завдяки партнерству з сильними профільними вишами ми розширюємо штат, уникаємо дефіциту кадрів, заохочуємо розвиток у нашій галузі та створюємо сприятливі для цього умови. Мова про стипендії, премії, стажування, екскурсії, фінансування освітніх проєктів, допомогу з обладнанням, відновленням й облаштуванням лабораторій, аудиторій тощо. Від цього неабияк залежить рівень майбутніх фахівців", – коментує очільник компанії.

ОНУ імені Мечникова

Із Одеським національним університетом імені Іллі Мечникова, який нещодавно відзначив 160 років з дня заснування, ІнтерХім поєднує багаторічна плідна співпраця. Цей навчальний заклад - альма-матер для багатьох працівників одеського підприємства. Так, увесь директорат компанії – випускники цього університету.

Наприклад, Ігор Стельмах, директор з виробництва ІнтерХім, фахівець у галузі органічної хімії, теоретичної хімії, стереохімії та хемоінформатики раніше був тут доцентом хімічного факультету. Саме під його керівництвом свого часу створювався комп'ютерний клас на хімфаці. Водночас СЕО ІнтерХім Анатолій Редер – почесний професор закладу, в минулому закінчив його з червоним дипломом.

Студенти на екскурсії виробничим комплексом. Фото: ІнтерХім

Компанія є засновником щомісячних стипендій для студентів-хіміків та підвищених стипендій для талановитих вчених, допомагає з ремонтом навчальних приміщень, закупівлею обладнання та іншими нагальними витратами, супроводжує спонсорськими внесками. Доброю і регулярною традицією також є екскурсії та стажування студентів-хіміків на виробництві.

Харківський НФаУ

Подібне плідне та тривале партнерство ІнтерХім має і з Харківським національним фармацевтичним університетом, який скоро відзначатиме 104 роки діяльності. Підприємство довгий час співпрацює із профільним навчальним закладом, клініко-діагностичним центром НФаУ, співробітниками профільних кафедр та надає спонсорську підтримку діяльності університету.

У 2022 році на честь річниці НФаУ ІнтерХім долучився до фінансування стипендіального освітнього проєкту для майбутніх фармацевтів.

Очільник ІнтерХім з ректоркою НФаУ на 100-річному ювілеї закладу. Фото: ІнтерХім

ФХІ імені Богатського НАНУ

Фізико-хімічний інститут імені Олексія Богатського Національної академії наук України є партнером та науковим натхненником ІнтерХіму від самого початку діяльності компанії.

Непересічні наукові знання, спільні розробки оригінальних субстанцій та вищі державні відзнаки у галузі науки і техніки об'єднують інститут та фармвиробника вже понад три десятиліття.

Саме тут у 1980-х роках очільник ІнтерХіму Анатолій Редер здобував звання кандидата хімічних наук, перш ніж вирушити на стажування в провідні університети Великої Британії.

Там він відмовиться від подальшої блискучої наукової карʼєри аби започаткувати унікальне фармвиробництво в рідній країні пліч-о-пліч з друзями. Нині ж компанія опікується ремонтом та облаштуванням лабораторій, кабінетів, конференцзалу інституту тощо.

Фармвиробник не залишається осторонь початкової та середньої освіти, підтримуючи спеціалізовані школи та інтернати. Крім того, у 2023 році компанія долучилася до ініціативи United24 під назвою The Power of Unity.

Гендиректор ІнтерХім на Richard Branson Charity Dinner. Фото: ІнтерХім

У межах проєкту очільник підприємства особисто відвідав благодійний вечір сера Річарда Бренсона в Нью-Йорку, де присутні спільно зібрали кошти на відбудову знищеної школи у Мар’янівці, що на Київщині. Це був лише один з багатьох проєктів United24, які підтримав виробник, сумарно на понад 12 млн грн.

Всередині ІнтерХіму

Сьогодні на підприємстві працює близько 1000 працівників. Їхньому комфорту та сприятливим умовам праці в компанії приділяють особливу увагу. Два роки поспіль ІнтерХім входить до Рейтингу найкращих роботодавців, зокрема у 2024-му, здобувши перемогу в спеціальній номінації "Ефективні рішення в управлінні".

Фармвиробник стратегічно підходить до HR, вкладається у соціальний пакет для працівників, належне облаштування робочого простору, стажування, стипендії, залучає фахівців з прифронтових територій.

Фахівці ТДВ ІнтерХім за роботою. Фото: ІнтерХім

Логічним продовженням цих зусиль є внутрішня освіта: підвищення кваліфікації фармацевтичних фахівців, працівників, зайнятих на виробництві, курси, семінари та конференції. Під час повномасштабного вторгнення на підприємстві запровадили також курс першої медичної допомоги з практичним відпрацюванням навичок на моделях.

Підтримуються й усі навчальні програми, які були до великої війни, зокрема безплатні курси англійської мови English Speaking Club в ІнтерХімі успішно діють вже два десятиріччя.

Культурно-освітня й міжнародна діяльність

Особливе ставлення у компанії до ініціатив на перетині освіти та збереження культурної спадщини. Мова про масштабний проєкт осушення споруд Софії Київської, який ІнтерХім втілив спільно з партнерами. Згодом компанія подарувала Софійському собору спеціальну 3D-призму для демонстрації об'ємної голограми справжнього обличчя Ярослава Мудрого.

Анатолій Редер презентує кейс князя Ярослава на Business Wisdom Summit. Фото: ІнтерХім

Це створило умови для підвищення знань широкого кола українців про об'єктивну історичну спадщину, яку ворог століттями переписував. В ІнтерХімі впевнені, що у часи, коли освіта передбачає відновлення втрачених та спотворених історичних знань, такий вклад є надзвичайно цінним.

Тому компанія долучилася і до проєкту "Боривітер. Відновлення", під час якого 15 митців відтворили мозаїчне панно Алли Горської, зруйноване росіянами в Маріуполі у 2022 році. Ініціативу реалізували за підтримки Фонду Алли Горської та Віктора Закрецького, ГО Ukraine WoW та українського бізнесу.

ІнтерХім від початку приєднався до ініціативи, ставши хранителем часточки відтвореного шедевра. Повнорозмірну копію мозаїки нещодавно представив в Лондоні Олександр Усик.

Компанія продовжує спроби поліпшення освітнього середовища через міжнародну діяльність. Так, СЕО ІнтерХім Анатолій Редер бере участь в роботі Business Advisory Council (BAC) як постійний делегат від України.

CEO ІнтерХім на першому засіданні BAC в ході URC 2024. Фото: Інтерхім

Це дорадчий орган Ukraine Donor Platform, спільно створеної ЄС, Україною та G7, який працює над покращенням бізнес-середовища країни та залученням іноземних інвестицій, зокрема в освітню галузь.